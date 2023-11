Vélos en libre-service : l’achalandage a doublé depuis 2019 à Toronto

Le service de vélos en libre-service de Toronto est de plus en plus populaire. Les utilisateurs de la Ville Reine auront effectué jusqu'à 5,4 millions de trajets d'ici la fin de l'année, selon les données des communications de Bike Share Toronto.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

L’augmentation rapide de l’achalandage est due à plusieurs facteurs, selon des acteurs du milieu.

Le réseau Bike Share Toronto est lui-même en expansion. De plus, le nombre de kilomètres de pistes cyclables a augmenté ces dernières années. Finalement, suggère un expert, les problèmes de la Commission de transport de Toronto (CTT) peuvent peut-être avoir un impact positif sur l’achalandage du réseau Bike Share.

Publicité

Plus de vélos

Raktim Mitra, professeur agrégé d'urbanisme à l'Université Métropolitaine de Toronto, ne se surprend pas du succès du vélo en libre-service dans la Ville Reine. [Ces succès] reflètent des années d'investissement et d'expansion et de renforcement de l'infrastructure cyclable de manière plus générale, mais plus particulièrement du système de vélos en libre-service.

Alison Stewart, directrice de la sensibilisation et des politiques publiques à Cycle Toronto, explique que le nombre de vélos et de stations est directement lié aux succès du réseau.

En 2011, par exemple. [...] il n’y avait que 80 stations et 1000 vélos. Quand on regarde aujourd’hui, en 2023, Bike Share a 650 stations et 9000 vélos en circulation, et parmi ces vélos en circulation il y a des vélos électriques.

Mme Stewart précise que cette expansion doit continuer dans les années à venir. D’ici la fin de 2025, Bike Share aura 10 000 vélos en circulation et plus de 800 stations. Puis en 2030, Bike Share prévoit d’avoir des stations près de tous les métros de la ville.

Ce n’est pas tout : Bike Share offre depuis quelques années des vélos électriques. les gens peuvent faire donc de plus longs trajets à vélo , souligne M. Mitra.

Publicité

Une meilleure infrastructure

M. Mitra ajoute que l’accès aux métros est très important pour le réseau de vélos en libre-service. Il y a plus de stations de métro qui ont des stations de vélo en libre-service, il est donc devenu plus facile de s'y rendre à vélo.

Justin Hanna, directeur de Bike Share Toronto, est d’accord : Nous avons ajouté davantage de stations de Bike Share aux arrêts de transport en commun et à proximité, de sorte que nous constatons qu'un plus grand nombre de résidents et de visiteurs utilisent le service pour des déplacements de moins de cinq kilomètres, soit leur premier ou leur dernier kilomètre de trajet .

En plus de l’accès aux transports en commun, Mme Stewart souligne que le nombre de kilomètres de pistes cyclables dans la ville est en augmentation, ce qui affecte probablement l’attitude des résidents envers le vélo. M Mitra abonde dans le même sens et ajoute que les investissements dans l’infrastructure urbaine rendent la pratique du vélo plus sécuritaire.

Des problèmes à la CTT

M. Mitra affirme que les transports en commun de Toronto souffrent d’une mauvaise réputation en ce qui a trait à la sécurité des passagers. Il affirme que ses étudiants, par exemple, affirment ne pas s’y sentir en sécurité.

Plusieurs personnes affirment essayer d’éviter le transport en commun. Dans un contexte comme celui-ci, lorsqu’on a un réseau bien développé, bien entretenu, à bas coût, de vélos en libre-service, [...] je ne serais pas surpris si, chez les plus jeunes, le vélos en libre-service était devenu une option plus intéressante.

Avec des informations d’Étienne Lajoie et de Sarah Tomlinson