Départs d’élus : une situation alarmante, selon le président de l’UMQ

Depuis les élections municipales de septembre 2021, près d’un élu sur dix – soit 741 élus municipaux – a quitté son poste, une « situation alarmante et d’une tristesse infinie » pour Martin Damphousse, président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, qui appelle à ce que les mécanismes de soutien aux élus soient renforcés.

Début novembre, la plus jeune mairesse du Québec, Isabelle Lessard, a remis sa démission à contrecœur, aux prises avec un syndrome post-traumatique et une forte anxiété depuis sa gestion, sur le front, des feux de forêt qui ont ravagé la municipalité de Chapais, dans le nord du Québec, l'été dernier. Fin octobre, du côté de Sherbooke, la mairesse Évelyne Beaudin a pris, sur ordre médical, une pause pour épuisement professionnel.

En entrevue aux Coulisses du pouvoir, le président de l’Union des municipalités du Québec fait le point sur les pressions croissantes qui touchent le monde municipal et sur les solutions possibles pour éviter l'exode des gens qui, en dépit de leur passion, n’ont pas eu d’autre choix que de prendre du recul.

Une proximité à double tranchant

Selon M. Damphousse, les pressions se sont accentuées sur les élus municipaux, les plus proches du terrain, les plus accessibles aussi. Cette proximité en a poussé beaucoup vers le monde municipal, mais il s'agit d'une proximité à double tranchant.

On dit souvent qu'on est le gouvernement de proximité. Il y a des éléments positifs à ça, mais en même temps, quand ça va moins bien [...], c'est compliqué pour nous.

Ces pressions sur les élus s’accentuent tout particulièrement quand les conditions économiques se compliquent et pèsent autant sur les budgets municipaux que sur les citoyens, à l’instar de la hausse de l’inflation, des taux d’intérêt et des dépenses.

On a de nouvelles responsabilités qui viennent [...] de gouvernements supérieurs et les sommes financières ne viennent pas avec ça. Si j'ajoute le transport en commun par-dessus, ça fait qu'on est pris entre l'arbre et l'écorce.

De plus, au quotidien, les élus municipaux se placent en première ligne lors des crises et sont sur tous les fronts pour faire face aux pénuries de logements, aux problèmes d’itinérance ou encore aux répercussions des changements climatiques, comme cela a été le cas lors des feux de forêt de cette année, souligne M. Damphousse.

Les médias sociaux, coupables

Les maires et les mairesses ainsi que les conseillers municipaux font souvent les frais de la grogne citoyenne qui s’exprime sur les réseaux sociaux. Ces réseaux permettent une critique plus facile, plus libre, et le monde virtuel permet de se cacher derrière un profil, souligne le maire de Varennes.

En réalité, des attaques en ligne peuvent mener à des menaces sérieuses envers la sécurité des élus et miner leur confiance et leur moral. Ce phénomène est alimenté – Martin Damphousse en est convaincu – par les réseaux sociaux et toucherait davantage, selon lui, les élues.

Le phénomène de la pandémie a isolé les gens chez eux et est venu accentuer ce phénomène-là, puis de voir autant d'élues féminines, jeunes, de qualité, qui quittent le navire, c'est d'une tristesse infinie.

Cette semaine seulement, la mairesse de Longueuil a reçu des menaces de mort liées au dossier controversé de l’abattage des cerfs du parc Michel-Chartrand. La sécurité autour de la mairesse a par conséquent été renforcée, une première pour la Ville de Longueuil.

Dans son entrevue avec Les Coulisses du pouvoir, Martin Damphousse admet qu'il a une carapace épaisse de politicien . Pourtant, lui qui est maire de Varennes depuis 14 ans confie qu'avec les années, cette carapace s’est amincie et fragilisée .

Vers un plus grand accès à du soutien?

Martin Damphousse espère la collaboration de Québec pour trouver des angles de solution, des mécanismes de protection, pour soutenir les élus d’un point de vue psychologique et de toutes sortes [de façons] .

Si une assurance qui couvre la diffamation, le harcèlement et la haine en ligne a été créée par l’ UMQ en 2022, en plus d'une formation sur les usages des réseaux sociaux et sur la lutte contre la haine en ligne, davantage de soutien est nécessaire.

M. Damphousse cite notamment l’élargissement des programmes d’aide aux employés (PAE) à l’ensemble des élus, des programmes auxquels, par exemple, la jeune mairesse de Chapais, aux prises avec un choc post-traumatique, n’a pas eu accès avant sa démission.

De plus, Isabelle Lessard a dit juger trop courte la période de congé maximale de 90 jours à laquelle ont droit les élus, contrairement au secteur privé.

Il n'est pas normal que ça ne soit pas à tout le monde. Ça, c'est la première des vagues. Mais la deuxième, comment réussir à faire baisser la pression? s'interroge Martin Damphousse.