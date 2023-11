Plasmavie Trois-Rivières : 10 années de donneurs fidèles

Le centre de don de plasma Plasmavie, à Trois-Rivières, a souligné ses 10 ans d’existence cette semaine. Inauguré en 2013, En dix ans, le centre a pu compter sur des donneurs réguliers, comme Laurier Thibault, qui a franchi la barre des 285 dons.

Laurier Thibault se rend au centre depuis son ouverture. Dès qu’il franchit le pas de la porte, tout le monde le salue.

Il est possible de donner du plasma une fois par semaine, alors les mêmes visages reviennent et rapidement, une familiarité s’installe entre le personnel et les donneurs.

Laurier Thibault fait des dons, malgré sa peur des aiguilles qu'il combat parce qu’il possède des motivations personnelles. Il a dû être hospitalisé dans les années 90 et avait reçu plusieurs transfusions de plasma.

Il a donc saisi toute l’importance d’un don.

Il donne maintenant aussi souvent que son corps le lui permet. Cette année, il n’a pu le faire que huit fois, parce que son taux d’hémoglobine était trop faible à plusieurs reprises. Cela le désole, parce qu’autrement, il estime qu’il aurait dépassé la barre des 300 dons cette année.

Vous savez, dans la vie, il y a trois choses importantes : aimer, être aimé et se sentir utile. Et quand je viens ici, je me sens utile. Je sens que je donne au suivant et que je fais ma part.

Environ 110 000 dons en 10 ans

Depuis son ouverture en 2013, le centre a accueilli 2089 donneurs qui ont fait 112 000 dons. Il s’agissait du premier centre de dons de ce genre au Québec.

La directrice de Plasmavie Trois-Rivières, Marie-Claude Bellemare, souhaiterait accueillir jusqu’à 50 donneurs de plus par semaine pour subvenir à la demande en plasma. La directrice affirme que l’équipe est prête à accueillir davantage de donneurs.