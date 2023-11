Daniel Foy, chef de la police de Timmins, prend sa retraite

Le chef de la police de Timmins, Daniel Foy, prend sa retraite, deux ans après avoir accepté le poste. Le président de la Commission des services policiers de Timmins en a fait l'annonce, samedi.

La nomination de M. Foy avait été annoncée en novembre 2021.

Dans le communiqué, le président de la commission Kraymr Grenke annonce que Henry Dacosta, qui était chef adjoint, devient chef intérimaire.

Nous remercions le chef Foy pour son dévouement envers notre communauté et lui souhaitons la meilleure des chances dans sa retraite. La Commission des services policiers attend avec impatience le processus de sélection de notre prochain chef et prévoit la poursuite du travail acharné et du dévouement que nos agents apportent à notre communauté chaque jour , déclare M. Grenke dans le communiqué.

De plus, Darren Dinel devient chef adjoint intérimaire, précise-t-on dans le communiqué.