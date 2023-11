Le Service d'accueil des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM) a tenu, samedi, un atelier intitulé « Survivre à l’hiver » afin de bien outiller les nouveaux résidents pour la saison froide et ultimement leur permettre d'aimer le long hiver québécois.

Les journées qui raccourcissent et le froid qui s’installe surprennent toujours, année après année, même ceux et celles qui ont grandi au Québec.

Il est facile d’imaginer le choc pour les nouveaux arrivants qui n’ont pas encore connu les froids d’hiver.

La plus grande crainte face à la saison qui s'amorce est la même pour les dix participants : les températures qui descendent sous le point de congélation.

Ces nouveaux arrivants participent à un jeu-questionnaire sur l'hiver québécois dans le cadre de l'atelier « Survivre à l'hiver en Matanie ». Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Andrea Rincon Garcia est originaire de Colombie. Elle est arrivée au Québec en juin dernier.

Nous avons des changements de température, mais ce n’est pas extrême comme ici , constate-t-elle.

Sans oublier les vêtements et les bouleversements associés aux habitudes alimentaires. Elle devra ainsi apprendre à vivre au rythme des saisons.

Ça, c'est ma première fois dans un pays qui a des saisons, l'été, l'hiver, l'automne. C’est compliqué un peu , explique la nouvelle arrivante.

Le titre de l’atelier Survivre à l’hiver en Matanie en dit long, aux yeux des organisateurs, et a une signification encore plus importante pour les personnes immigrantes.

Alors on va leur parler de l’hiver, de comment bien s’habiller, mais au-delà de ça, on va aussi parler de notre nordicité, de tout ce qui culturellement fait qu’on habite en hiver et que c’est bon de s’y adapter.

L'agente de développement au jumelage au Service d'accueil des nouveaux arrivants de La Matanie, Chloé Paquette Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

L'objectif du SANAM est aussi d'inciter les nouveaux arrivants à jouer dehors et à profiter du territoire en pratiquant des sports d'hiver. Ils ont ainsi la possibilité d’être jumelés avec des bénévoles qui leur feront découvrir les beautés de l’or blanc.

C'est sûr que quand on est plus ou moins bien préparés à la saison qui arrive, on va avoir plus tendance à s'isoler, explique l’agente de développement. Donc on va rester à l'intérieur, mais c'est sûr que ça va avoir des conséquences sur la santé mentale, donc on veut dire qu'il faut profiter du soleil de la bonne façon parce que c'est quand même six mois dans l'année.

Apprivoiser l'hiver, c'est aussi apprendre un nouveau vocabulaire, comme souffleuse à neige, poudrerie et verglas. C’est ce qu’a constaté Christelle Courcelles, nouvelle arrivante originaire de France.

Avoir frette! Ça, on dit avoir froid, alors plein de petites choses comme ça à découvrir ici quoi, témoigne-t-elle.

Cet atelier leur apprend aussi des notions acquises par des résidents qui habitent ici depuis plusieurs années, mais qui sont loin d’être instinctives pour de nouveaux arrivants, comme de se renseigner sur la météo, ou de planifier suffisamment de temps dans son horaire pour déneiger la voiture ou se déplacer lorsque les conditions se détériorent.

D'après les informations d'Emma Guerrero Dufour.