Une association francophone a tenu son assemblée générale annuelle samedi.

Les membres de la SAF’Île , la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard, se sont donné rendez-vous à Charlottetown.

Dans la province, c’est maintenant dans cette ville, et non plus dans la région Évangéline, que l’on trouve la plus grande proportion de francophones.

On dirait que Charlottetown, c'est l’aimant que la francophonie commence à converger, puis ça fait une dynamique qui est différente, parce qu’on a beaucoup plus de monde, mais à part du carrefour, a-t-on vraiment une communauté acadienne et francophone? a expliqué Charles Duguay, le président par intérim de la SAF’Île .

Ouvrir en mode plein écran L'assemblée générale annuelle de la SAF’Île, la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard, a eu lieu samedi. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

On réfléchit, on discute, on échange, on écrit. Tous veulent faire avancer l'organisme dans la bonne direction : celle d'aider à l'épanouissement du français à l’Île-du-Prince-Édouard.

Où est-ce que l'on est maintenant, puis où est-ce qu'on s'en va? Quelles sont les idées pour procéder dans l'avenir? Quelles sont les choses que moi, je peux apporter à la communauté? résume Noëlla Richard, la gestionnaire de site au Musée acadien de l'Île-du-Prince-Édouard, qui participait à l’exercice de samedi matin.

Le mot d’ordre est bien simple, selon Charles Duguay : coopérons.

Publicité

Cette année, l'organisme porte-parole veut briser la silosophie , un concept nouveau dont l'objectif n'est plus de travailler chacun dans son coin mais plutôt de se réunir pour faire avancer la francophonie insulaire.

On parle de la silosophie , dit Charles Duguay. On va essayer de briser des murs. On opère souvent chacun de notre côté, puis on essaie de faire tomber ça pour travailler ensemble.

En effet, les problèmes et les enjeux sont grands pour une communauté acadienne et francophone en pleine mutation.

Ouvrir en mode plein écran L'assemblée générale annuelle de la SAF’Île, la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard, a eu lieu samedi. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Et c'est ensemble qu'une cinquantaine de participants y ont réfléchi. Mais il est difficile d'aller de l'avant quand la participation n'est pas au rendez-vous.

Initialement prévue pour le 21 octobre, l'assemblée générale annuelle a été reportée par manque de participants. Cette première pousse les dirigeants de l'organisme à repenser les manières de travailler.

Ouvrir en mode plein écran L'assemblée générale annuelle de la SAF’Île, samedi. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

On peut-tu faire mieux et comment? Mais je n'ai pas la réponse. Par contre, ça force une réflexion , dit le président intérimaire.

Publicité

L’organisme aimerait aussi convaincre davantage de jeunes à s’engager.

La SAF’Île aura un an pour tenter de résoudre ces problèmes afin d'éviter qu'ils ne s'aggravent.

D’après le reportage de Julien Lecacheur