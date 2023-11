Malgré les aides fédérales, Nain reste l’endroit où la nourriture est la plus chère

Les responsables d’un programme fédéral visant à mitiger le prix élevé des aliments indiquent que Nain, une petite communauté au nord du Labrador, demeure l’endroit où le coût du panier d’épicerie est le plus haut au pays.

La petite communauté fait partie d'un programme de subventions d'Ottawa – Nutrition Nord Canada – qui finance certains aliments et produits non alimentaires, comme des couches ou des produits d'hygiène.

Malgré les aides, plusieurs résidents de Nain ont de la difficulté à composer avec l’augmentation du coût de la vie.

C’est fou. On a déjà du mal à y arriver avec un seul revenu. Nous préparons de petits repas et on essaye de survivre avec ce que nous avons.