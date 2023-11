Un nouveau chapitre pour la littérature francophone s’ouvre à Saskatoon

Entre rayons de livres et rencontres culturelles, la librairie Nation fransaskoise s'affirme à l’occasion de son inauguration samedi matin. Des dizaines de Fransaskois se sont déplacés pour l'occasion.

Nichée sur la rive nord de la rivière Saskatchewan-Sud, la librairie, chapeautée par la Société historique de la Saskatchewan, offre bien plus que des livres. Avec déjà plus de 500 titres en magasin, elle se prépare à tripler ce nombre.

Nous sommes la librairie la plus au nord et la plus à l'ouest du Canada

Le libraire Lambert Baraut-Guinet est épaulé de Margot Dugast et de Pablo Buitrafo.



Le rêve c'est d'avoir une grande librairie remplie de bouquins en français avec un petit peu de livres en anglais pour les parents anglophones qui viennent avec leurs enfants francophones pour que tout le monde puisse trouver son compte , estime le libraire. Qu'on puisse lire à la fois des livres pour enfants à la fois des grands livres francophones écrits en français de partout dans le monde, d'Afrique, d'Europe, de partout.

Ouvrir en mode plein écran La librairie, offrant une sélection variée de livres et jeux pour tous les âges, cherche à créer un lien entre les lecteurs et les auteurs. Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

En plus d'une large gamme de livres et de jeux destinés à tous les âges, les responsables de la librairie souhaitent favoriser les relations entre lecteurs et auteurs.

La librairie ouvre ses portes presque un an après la fermeture de la Bouquinerie Gravel de Gravelbourg. L’ancienne propriétaire de la librairie, Pauline Vézina, ne peut cacher son sourire pour ce nouveau chapitre dans les librairies fransaskoises.

C’est la jeunesse qui prend la relève et c’est de ça qu’on a besoin en Saskatchewan.

Ouvrir en mode plein écran Pauline Vézina, ancienne propriétaire de Bouquinerie Gravel de Gravelbourg, a fermé les portes de sa librairie en fin d'année 2022. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Elle affirme par ailleurs que certains de ses livres ont été vendus à la nouvelle librairie.

Publicité

Partenariats futurs

La librairie s'engage aussi dans des partenariats significatifs avec diverses organisations, comme l'Association des parents fransaskois pour le programme Voyage en Lecture qui vise à promouvoir la lecture chez les jeunes.

La collaboration avec Vitalité 55+ enrichit la communauté grâce à un club de lecture.

De même, En toute fierté, l’initiative LGBTQ de l’Assemblée communautaire fransaskoise, organisera des dîners-lecture dans divers lieux de la Fransaskoisie.

La librairie ne se limite pas à la vente de livres. Des discussions sont en cours avec des divisions scolaires pour étendre leur influence éducative. Pour y arriver, elle espère pouvoir leur vendre des livres pour leurs élèves.

Le directeur général de la Société historique de la Saskatchewan (SHS), Alexandre Chartier, souligne que le livre n'est pas qu'un objet de consommation, mais un outil essentiel pour le maintien de notre langue .

Publicité

Découvrir la culture

Parmi les dizaines de personnes qui se sont déplacées, plusieurs amateurs de littérature ont exprimé leur engouement pour cette ouverture. Ça amène un peu plus de francophonie dans la Saskatchewan, qui est très anglophone , lance Maguelone Goudoux, une résidente de Saskatoon rencontrée sur place.

Elle note par ailleurs le manque de livres francophones dans les bibliothèques.

Pour d’autres, comme Fatilia Lahmam, une Française résidente de Saskatoon depuis un an, ce cadre offrira l’occasion de se cultiver sur la Fransaskoisie.

J'ai pu voir en regardant les livres qu’il y avait de la littérature fransaskoise et je ne m'y connais pas du tout. Ça sera une opportunité pour moi de venir ici.

David Beaudemont, auteur fransaskois, était également de passage pour visiter ce nouvel endroit. Les librairies sont des endroits difficilement remplaçables, selon lui.

Ouvrir en mode plein écran Le lancement du livre Derrière chaque horizon de David Baudemont aura lieu à la nouvelle librairie Nation fransaskoise à Saskatoon le 1er décembre. Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

Moi, j'adore flâner dans une librairie, ouvrir le livre, c'est comme ça que je choisis mes livres. Ça m'est difficile de tout faire sur Internet, alors c'est extraordinaire , explique-t-il.

Les visiteurs n’ont pas porté attention aux quelques tablettes vides et ont pris l’occasion de pouvoir discuter entre eux.