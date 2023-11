Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS réprimandé par l'Autorité des marchés publics

L'Autorité des marchés publics (AMP) a constaté des manquements dans l'octroi de deux contrats du CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

L'AMP reproche au CIUSSS d'avoir scindé ses besoins , ce qui a eu pour effet de lui permettre de se soustraire à certaines obligations de la Loi sur les contrats des organismes publics. Les deux contrats octroyés de gré à gré en décembre 2022 et janvier 2023 concernent l'achat de moteurs lève-patient. Dans le premier contrat, d'une valeur de 87 393 $, 54 moteurs ont été commandés. Puis dans le second, d'une valeur de 93 750 $, 58 exemplaires du même produit ont été commandés. Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS aurait invoqué des motifs « d'urgence, de facilitation du suivi administratif des commandes, d’uniformisation du parc d’équipement et de réalisation d’économies » pour justifier sa décision. Toutefois, l'AMP estime que le motif invoqué ne justifiait pas la division en deux contrats. Dans sa décision, l'AMP recommande au CIUSSS d'accroître l'imputabilité du dirigent et d'assurer la formation du personnel qui œuvre dans la gestion des contrats.