Un joueur de football originaire de Shawinigan participera à la finale de la Coupe Grey avec les Alouettes, à Hamilton, en Ontario. Louis-Philippe Bourassa en est à sa première saison en tant que spécialiste des longues remises pour les Alouettes.

Le spécialiste des longues remises est chargé de remettre le ballon au botteur, [il faut que la passe] soit parfaite à chaque fois pour les botteurs. C'est un travail de totale précision , explique Louis-Philippe Bourassa.

Le Shawiniganais a débuté sa carrière de football avec les Diablos du Cégep de Trois-Rivières avant de jouer avec les Carabins de l’Université de Montréal et les Rouge et Noir de l’Université d’Ottawa. Il s’agit de sa première année avec les Alouettes de Montréal.

C’est la première fois depuis 2010 que les Alouettes se rendent en finale de la Coupe Grey.

Selon Louis-Philippe Bourassa, le niveau de football au Québec s’est grandement amélioré depuis les 10 dernières années. Il constate aussi qu’il y a de plus en plus d'engouement pour ce sport chez les jeunes.

Je pense que le niveau de football au Québec est définitivement un des meilleurs, sinon le meilleur au Canada.

Le jeune joueur dresse d'ailleurs un portrait positif de la scène sportive de la province.

Il y a de plus en plus de Québécois qui se rendent jusque dans la National Football League (NFL) ou qui vont jouer dans des programmes universitaires américains , dit-il.

Louis-Philippe Bourassa a aussi affirmé que la finale ne sera pas gagnée d’avance. Les Alouettes affronteront les Blue Bombers de Winnipeg, une équipe qui est bâtie pour les championnats , dit-il.

On va devoir vraiment sortir fort puis amener notre meilleur jeu parce que je dirais que personnellement, je pense que c'est une équipe qui est plus difficile à battre que les Argonauts , a-t-il dit. Les alouettes ont battu les Argonauts de Toronto 38-17 le 11 novembre dernier. Une victoire que plusieurs analystes n'avaient pas prédite.

Malgré tout, il s’est permis de rêver et a parlé de son désir de partager la coupe avec sa région natale. C’est certain que la coupe viendrait faire un tour à Trois-Rivières et à Shawinigan pour que les gens puissent vivre une petite partie de ça avec moi .

La finale de la Coupe Grey aura lieu le 19 novembre à 18h à Hamilton en Ontario.

D'après une entrevue réalisée à Toujours le matin