Les campagnes de collecte alimentaire battent leur plein à l’approche des Fêtes à Calgary

Deux importantes campagnes de collecte de denrées alimentaires sont en cours à Calgary samedi et elles visent toutes deux à répondre à un besoin criant : l'insécurité alimentaire.

La coopérative de vente au détail Calgary Co-op et la Calgary Transit, l'organisme qui gère les transports publics de la métropole albertaine, font équipe depuis plus de 30 ans dans le cadre de la campagne Stuff A Bus. Cette dernière vise à remplir le plus grand nombre possible d'autobus de la ville avec des denrées non périssables.

Bien que la campagne soit en cours depuis le 2 novembre, c'est samedi, lors de sa dernière journée, qu'a lieu l'une de ses plus grosses collectes.

À côté de cela, une autre campagne de dons commence samedi : la 35e campagne annuelle de collecte de denrées alimentaires de la mairesse de Calgary.

Melissa From, directrice générale de la banque alimentaire de Calgary, explique que la demande se fait de plus en plus pressante. Elle indique notamment que le nombre de ménages ayant recours à la banque alimentaire de la ville était d'environ 400 par jour il y a un an, un chiffre qui s'élève aujourd'hui jusqu'à 700 ménages par jour en moyenne, soit l'équivalent de 2100 personnes.

La bonne nouvelle est que malgré l'augmentation de la demande et les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés, le soutien de notre communauté est incroyable, ce qui nous permet de répondre aux besoins , affirme la présidente de la banque alimentaire.

Si les petites collectes de denrées alimentaires [...] sont peut-être un peu moins nombreuses, des partenariats étonnants tels que celui pour la campagne [Stuff A Bus] nous permettent de combler cette lacune.

La directrice de la Calgary Transit, Sharon Fleming, explique que ce besoin pressant de la part des habitants de la ville est l'un des motifs qui poussent les quelque 70 opérateurs d'autobus du système de transport à offrir leur temps en tant que volontaires, en cette dernière journée de campagne.

Ouvrir en mode plein écran Environ 70 opérateurs d'autobus de la Calgary Transit offrent leur temps en tant que bénévoles samedi pour la dernière journée de la campagne « Stuff A Bus ». Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Nos opérateurs font partie de la communauté, donc ils voient ce besoin tous les jours lorsqu'ils font leur trajet [d'autobus] et parlent aux gens , ajoute-t-elle. Ils veulent contribuer à la vie de la communauté et aider ceux qui sont dans le besoin .

Les élus municipaux font leur propre collecte

Jyoti Gondek, mairesse de Calgary, s'est rendue samedi matin au centre Crowfoot de la Calgary Co-op, dans le nord-ouest de la ville, pour aider à remplir un autobus de denrées alimentaires. Elle encourage les habitants à participer aux campagnes de dons, y compris celle qu'elle mène en tant que mairesse.

Jyoti Gondek a par ailleurs annoncé que la collecte de denrées alimentaires lancée l'année dernière auprès des 14 conseillers municipaux aura lieu encore cette année.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Co-op de Calgary, Brad Krizan (à gauche), et la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek (à droite), étaient parmi ceux qui ont aidé à remplir un autobus de Calgary Transit avec des aliments dans le cadre de la dernière journée de campagne « Stuff A Bus », ce samedi. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Je pense que c'est cette rivalité amicale qui incite parfois les gens à se mobiliser pour faire des dons , affirme-t-elle. C'est aussi une bonne idée d'avoir des membres du conseil municipal qui font preuve de leadership afin de démontrer que les Calgariens s'unissent lorsqu'il y a un besoin .

Selon le rapport sur la qualité de vie de la Calgary Foundation pour 2023, 16 % des personnes interrogées dans la ville ont recours à des programmes alimentaires communautaires, tels que les banques alimentaires et les garde-manger de rue dans leur quartier.

Les habitants de la métropole indiquent également qu'il leur arrive de devoir sauter des repas : 29 % des ménages interrogés affirment que leur famille n'a parfois pas d'autre choix que de se priver d'un repas. Ce chiffre s'élève à 36 % chez les parents qui signalent devoir parfois renoncer à un repas afin de s'assurer que leurs enfants puissent avoir le leur.

La collecte de la mairesse et le défi des conseillers se poursuivent pendant les fêtes jusqu'à la fin de l'année.