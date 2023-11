Pas de rendez-vous avant plusieurs mois chez des toiletteurs

Les toiletteurs pour chiens ou chats se font de plus en plus rares au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Certains salons ont des horaires complets jusqu'en mars, d'autres refusent même de nouveaux clients.

Marie-Chantale Gosselin s'est lancée dans le toilettage il y a peu avec son entreprise Toilettage MousseO’Poils, à La Baie.

J'ai commencé quand même dans un bon temps parce qu'il y avait beaucoup de bonnes toiletteuses, puis d'anciennes toiletteuses qui ont arrêté ou qui ont changé de domaine, donc il y a de moins en moins de toiletteuses. Alors nos rendez-vous sont remplis quand même assez. Il y en a que ça va jusqu'à trois, quatre mois d'attente, il y en a d'autres qui ne prennent plus de nouveaux clients parce qu'ils n'ont juste plus de place , a-t-elle débuté.

Même si son entreprise est en place depuis peu, les rendez-vous s’accumulent pour elle aussi.

Moi ça fait six mois que je suis ouverte, puis là j'ai un mois d'attente pour ma liste de rendez-vous. C'est sûr que Noël s'en vient aussi, avec le temps des Fêtes, donc on est toujours plus prisé , a-t-elle continué.

Marie-Chantal Gosselin croit également que la vague d'adoption d'animaux durant la pandémie cause également cette pénurie de toiletteurs.

Pas de formation en région

De son côté, Marina Tremblay est toiletteuse depuis 15 ans à Hébertville.

Son prochain rendez-vous est disponible seulement au mois de mars. Ça fait deux, trois ans que c'est comme ça , a révélé la propriétaire du Centre spa canin.

Elle n'a jamais vu une si forte demande pour ses services, même si elle ne prend plus de nouveaux clients.

Selon Mme Tremblay, le manque de formation en région contribue à la pénurie.

Il n’y a pas de relève. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de formation qui se donne en région, c'est de toiletteuse à toiletteuse. Il faut aller dans les grands centres pour aller voir des maîtres qui donnent des formations. S'il y avait une formation professionnelle ici, je suis certaine qu'il n'y aurait pas de pénurie , a-t-elle avancé.

Avec les informations de Marie-Michèle Bourassa et Béatrice Rooney