Les cinéphiles et les mélomanes sont conviés samedi soir à Moncton à un événement unique, célébrant le mariage entre la musique et le grand écran.

Le FICFA , le Festival international du cinéma francophone en Acadie, présente Séances éphémères.

Cinq artistes, qui œuvrent dans des disciplines autres que le cinéma, ont réalisé des films muets pour l’occasion.

Sur la scène, un orchestre maison composé de quatre musiciennes interprétera en direct la trame sonore de ces cinq courts métrages.

À quelques heures du spectacle, les musiciennes se préparaient à laisser libre cours à leurs talents d’improvisation.

Dans la journée de samedi, elles ont rencontré Chantal Baudouin, Emilie Turmel, Guillaume Adjutor Provost, Laura Demers et Simone E. Schmidt.

Ouvrir en mode plein écran Alisa Arsenault, artiste visuelle, est la commissaire du volet arts médiatiques du 37e FICFA. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Ces artistes, tous issus de disciplines différentes, sont devenus cinéastes pour ce projet unique.

On veut mettre en place des occasions où les artistes peuvent pousser leur limite. J’ai été vers les artistes en littérature, en danse, en art visuel, des commissaires, pour que ces personnes puissent tenter leur chance avec ce médium qu’est le cinéma , a expliqué samedi la commissaire du volet arts médiatiques de ce FICFA, Alisa Arsenault.

Ouvrir en mode plein écran Guillaume Adjutor Provost est l'un des cinq artistes qui ont réalisé un film pour ce projet spécial. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Ils ont donné quelques indications aux musiciennes, mais le spectacle de la soirée fera surtout place à une grande spontanéité.

On ne va pas savoir ce qui va se passer ce soir. On peut juste se préparer autant qu'on peut et juste se laisser aller et se perdre un petit peu dans le film , a expliqué la musicienne Monica Ouellette, juste avant la répétition de samedi.

On doit regarder l'écran en tout temps. Il faut qu'on se perdre un peu dans ce qui est présenté.

La trompettiste et percussionniste a déjà travaillé sur des bandes sonores de film. C'est la première fois que je fais live, improvisé , dit-elle. C'est très différent .

Ouvrir en mode plein écran La musicienne Monica Ouellette Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Sur la scène du Centre culturel Aberdeen aux côtés de Monica Ouellette, on entendra ce soir la contrebassiste Monica Lang, la violoniste Marie André Gaudet et la claviériste Julie Doucette.

C’est vraiment un bel exercice de flexibilité et d’écoute entre nous, pour être sûres qu’on suit la même ligne et qu’on va vers la même direction , ajoute Monica Ouellette.

Ouvrir en mode plein écran L'artiste Laura Demers Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Je n'avais jamais rencontré les musiciennes avant. Je ne savais pas nécessairement quels instruments allaient être utilisés. Pour moi, c’était une ouverture à la surprise.

Je me suis embarqué là-dedans sans avoir aucune attente , a confié la commissaire et artiste visuelle Laura Demers, l’une des cinq cinéastes de Séances éphémères.

Publicité

Je suis très satisfait du résultat. C’est un travail en communication, en collaboration , a souligné l’artiste interdisciplinaire Guillaume Adjutor Provost.

Séances éphémères est présenté le samedi 18 novembre à 20 h 30 au Centre culturel Aberdeen, à Moncton, dans le cadre du Festival international du cinéma francophone en Acadie ( FICFA ).

D’après le reportage de Babatundé Lawani