Sapin de Noël, chocolat chaud et petites joues rouges des enfants ne peuvent signifier qu’une chose à Port-Cartier : le retour du traditionnel défilé de Noël, organisé samedi par la Chambre de commerce de la ville et l'organisme Popco.

L'évènement met les commerçants en valeur, puisque les 25 chars allégoriques déployés sont décorés pour l'occasion par les organismes et les entreprises de la région, au grand plaisir des petits et des grands.

C'est également un rappel de penser régional pour garnir le pied du sapin cette année, selon la présidente de la Chambre de commerce de Port-Cartier, Asmaa Essalhi.

La consultante budgétaire pour le Centre de recherche et d’information en consommation de Port-Cartier, Marianne Lachance, prône elle aussi l’achat local.

Marianne Lachance a plusieurs conseils pour ceux qui voudraient traverser la période des Fêtes sans s'endetter, comme de se limiter à l'essentiel.

C’est moins cher d’aller dans une boutique au coin de la rue que de rouler des heures pour aller chez Costco , relativise-t-elle.

Mme Lachance apporte toutefois un bémol : attention aux dangers de la surconsommation. Elle rappelle à ses clients que parfois, le meilleur cadeau à faire, c’est de ne pas en faire.

Cette année, je dis à mes clients : ''ne vous mettez pas de pression. La priorité, c’est un toit, de la nourriture, le transport.'' Avec l’inflation, pensons aux petits plaisirs de la vie, comme une belle vue ou un souper entre amis pour le temps des Fêtes.

Changements dans les habitudes d'achat

Car l'inflation ne prend pas de congé, même pendant les vacances de Noël.

Lors de la dernière période des Fêtes, 38 % des Canadiens ont dépassé les limites qu’ils s’étaient imposées, et le dépassement moyen s’élève à 580 $ par personne.

Certaines personnes vont même traîner leur endettement jusqu’en avril, et même au-delà, selon un sondage Ipsos effectué pour le compte de RBC .

C'est pourquoi Marianne Lachance propose d'opter pour des articles à prix modiques ou pour des jouets durables, et de réduire le nombre de cadeaux.

Des chars allégoriques ont défilé dans les rues de Port-Cartier samedi.

Rencontrés à proximité des Galeries des Îles à Port-Cartier, plusieurs citoyens affirment faire leurs achats consciencieusement.

Avec l'inflation, il faut planifier ce qu'on va acheter pour les enfants, et même avec l'épicerie , dit l'une.

Je suis retraité, donc je vais y aller mollo. On va regarder les spéciaux, et si on a la chance d'aller à l'extérieur, on va le faire , dit un autre.

Une dernière s'y est prise à l'avance pour acheter ses cadeaux, et elle n'oublie personne. J'ai beaucoup de nourriture à donner. Si on donnait tous, ça ferait un beau Noël pour tout le monde.

Avec les informations de Catherine Gosselin