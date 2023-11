Des scientifiques inquiets des modifications génétiques chez les insectes nuisibles

Les Canadiens doivent discuter sérieusement de la nouvelle technique de lutte contre les insectes nuisibles par modification génétique, affirment des scientifiques.

Leurs préoccupations sont exprimées dans un nouveau rapport de l'Agence d'examen de la lutte antiparasitaire, une branche de Santé Canada qui réglemente l'utilisation des pesticides.

Les experts affirment que les modifications génétiques pourraient constituer un nouvel outil puissant à mesure que les anciens insecticides perdront de leur efficacité et que le changement climatique entraînera de nouvelles infestations.

De telles techniques sont déjà utilisées dans des essais destinés à empêcher les moustiques de propager le paludisme. Les auteurs du rapport préviennent qu'il existe de nombreuses variables inconnues. Ils affirment que les conséquences de la diffusion de versions synthétiques d'organismes naturels pourraient être nocives et permanentes.

Le profil génétique des insectes nuisibles est retourné contre eux-mêmes par les scientifiques, qui modifient le génome de leurs ennemis familiers de manière à donner aux agriculteurs et aux médecins de nouveaux moyens de les combattre.

Ce domaine en plein essor offre un nouvel espoir contre de vieux fléaux comme le paludisme. Et cela pourrait fournir de nouveaux outils à mesure que les insecticides traditionnels perdront de leur efficacité et que le changement climatique brassera les cartes.

Cependant, les inquiétudes bourdonnent autour de cette nouvelle technologie comme une nuée de moucherons.

Des questions demeurent quant à l'efficacité de ces outils, à leur sécurité et à leur pertinence. Est-il approprié de déployer l'édition génétique dans l'environnement naturel et comment l'édition génétique s'intégrera-t-elle dans la boîte à outils plus vaste de lutte antiparasitaire?