Les Artisans de la paix célèbrent 35 ans d’activité

Les Artisans de la paix, un organisme communautaire implanté dans le centre-ville de Trois-Rivières, ont célébré leurs 35 ans vendredi. À travers les années, l’organisation a augmenté son offre de services pour aider sa clientèle grandissante.

L'organisme offre des services aux plus démunis depuis 1988 et compte maintenant trois friperies, une tablée populaire, une banque alimentaire, et plusieurs autres services. Le directeur, Robert Tardif, estime que de 80 à 120 personnes fréquentent leurs services chaque jour.

Les Artisans de la paix ont vu leur clientèle changer et augmenter au fil des années, affirme le directeur. Selon lui, la hausse des loyers ainsi que la pénurie de logements en sont pour quelque chose.

À travers les années, ils ont aussi dû composer avec d'éternels défis financiers, mais Robert Tardif affirme que l'organisme se porte somme toute bien financièrement.

Malgré l'inflation, l'organisme tente de toujours offrir des repas à bas prix. Depuis 1991, il est possible d'avoir un repas complet pour la modique somme de 2 $.

On essaie vraiment d’alléger le portefeuille des personnes en situation vulnérable.

Pour la cheffe des Artisans de la paix, Geneviève Cantin, il est impératif de faire de bons repas, même si les ressources sont limitées.

Pas parce que les gens sont dans la rue qu’ils doivent manger des pâtes. Certaines personnes n'ont qu'un repas par jour, alors je veux que ce soit bon. C'est ma devise.