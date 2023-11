Plus de 80 personnes se sont rassemblées samedi avant-midi à Rimouski pour dénoncer le licenciement du trois quarts des employés de TVA Est-du-Québec.

Rappelons que 23 employés sur un total de 29 à la station de TVA à Rimouski perdront leur emploi en février 2024.

Des citoyens et de nombreux élus ont répondu à l’appel de solidarité lancé par le syndicat qui représente les employés de TVA Est-du-Québec.

L’objectif est de sensibiliser la population parce que je pense qu’il y avait un manque d’information de ce côté-là , explique Carl Beaudoin, président provincial du Syndicat des employés de TVA.

Il ajoute que ces compressions rendront difficile la couverture des enjeux régionaux sur un aussi vaste territoire.

De penser que la couverture journalistique va se faire avec six personnes incluant deux caméramans, c’est très préoccupant pour la qualité de l’information en région , explique le représentant.

Les citoyens présents tenaient aussi à offrir leur soutien aux employés qui seront licenciés.

Je suis très préoccupée pour l’information régionale. Les régions, on a le droit d’avoir de l’information et là on va être démunis et plus on va couper, ça a l’effet de nous mettre dans une certaine ignorance. L’accès à l’information, c’est un droit.