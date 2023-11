L’ombudsman de l’Île-du-Prince-Édouard examinera le fonctionnement du service mobile d'intervention en santé mentale de la province, quelques mois après le suicide d’un père de famille.

Tyler Knockwood s’est enlevé la vie le 17 janvier. Il avait 34 ans.

Après un signalement par des proches qui s’inquiétaient pour lui, les policiers de Charlottetown ont visité sa résidence. En revanche, le service mobile de professionnels en santé mentale que la province a mis en circulation il y a deux ans n’a jamais été sollicité.

Une plainte contre la police a été faite. À la demande des élus, l’ombudsman Sandy Hermiston examinera les procédures des unités mobiles de soins.

Tyler Knockwood, originaire Charlottetown et père de 3 enfants, est décédé le 17 janvier. Photo : Courtoisie

L’unité mobile n’a pas été appelée en raison d’un manque de communication, dont le résultat a été la mort de M. Knockwood, a indiqué la députée de Charlottetown-Belvedere, Susie Dillon, dans une lettre à l’ombudsman, le 19 octobre.

Les témoins qui ont défilé devant le comité permanent de la santé et du développement social de l’Assemblée législative le 18 octobre ont fini par convaincre les députés que l’absence d’un système central de répartition au service mobile d'intervention en santé mentale était intolérable, et qu’on devait y remédier au plus vite.

Ce n’est qu’après la mort de M. Knockwood que l’unité mobile de santé mentale a appris qu’il y avait eu une crise de santé mentale, a écrit l’élue.

Il semble qu’aucun changement ou révision du programme et du processus de répartition n’ont été faits depuis.

Deborah Bradley, une aide du sous-ministre de la Santé et du Mieux-être de l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré au comité qu’un système centralisé de répartition rendrait la procédure plus efficace.

C’est déplorable que les systèmes ne se parlent pas entre eux et que les appels ne soient pas redirigés vers l’unité mobile de santé mentale , a-t-elle dit.

Qui est responsable d’appeler l’unité mobile?

Selon la procédure actuelle, il faut appeler l’unité mobile de santé mentale directement au 1 833 553-6983. Le répartiteur d’urgence du 911 ou le personnel médical de la ligne 811 peuvent aussi faire intervenir l’unité mobile.

La police de Charlottetown a son propre répartiteur, mais ce sont les policiers eux-mêmes qui doivent décider s’ils appellent ou non l’unité de santé mentale.

Or, la police de Charlottetown n’a pas appelé le service de santé mentale en janvier dernier, lorsque les proches de Tyler Knockwood ont dit que celui-ci vivait une paranoïa extrême qui semblait empirer.

Une autopatrouille de la police municipale de Charlottetown. (Photo d'archives) Photo : CBC / Tony Davis

En 2022, il y aurait eu près de 2000 appels aux services policiers de Charlottetown et Summerside pour des questions de santé mentale.

Le chef de police de Charlottetown, Brad MacConnell, a demandé en juin que la province peaufine son réseau de navettes de soins de santé mentale. Nous n'allons pas sortir de la crise de la santé mentale en faisant appel à la police , déclarait-il alors.

Dans une entrevue vendredi, l’ombudsman Sandy Hermiston a précisé que l’examen qu’elle fera se focalisera sur l’unité mobile de soins de santé mentale.

Il y a eu une plainte au sujet de la manière dont la police de Charlottetown a géré la situation , a-t-elle indiqué. La police de Summerside est saisie de ce dossier, alors je ne l’examinerai pas, car ce n’est pas mon rôle.

Cette photo a été distribuée en octobre 2020 par le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard. Elle montre un véhicule discret, sans identification, du service mobile d'intervention en santé mentale qui a été déployé en 2021. Photo : Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Le service mobile d'intervention en santé mentale a été lancé par la province il y a deux ans.

L’un des objectifs était de confier à une équipe de professionnels de la santé, incluant des ambulanciers et des cliniciens spécialisés en travail social, certains des contrôles de bien-être assignés à la police en cas d’urgence de santé mentale.

L’ombudsman Sandy Hermiston ne pouvait dire vendredi combien de temps prendra son examen du service.