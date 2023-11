Une foire interministérielle de l’emploi au Centre fiscal de Jonquière

Le Centre fiscal de Jonquière est l’hôte d’une foire interministérielle de l’emploi, samedi, de 9 h à 16 h. Les personnes à la recherche d'un nouvel emploi peuvent rencontrer des représentants de l’Agence des services frontaliers du Canada, de Services partagés Canada, de la Ferme expérimentale de Normandin d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, du Régiment du Saguenay et de l’Agence du revenu du Canada.

Une variété de postes sont disponibles dans les divers ministères fédéraux, notamment au service à la clientèle, en entrée de données, en sciences et en technologies de l’information. Les visiteurs peuvent également rencontrer les employeurs ainsi que poser leurs questions.

Du côté des Forces armées canadiennes (FAC), ce sont surtout des commis aux ressources humaines et aux finances qui sont recherchés.

Les foires de l’emploi, c’est une manière de faire connaître la réserve, qui est un emploi à temps partiel dans les Forces armées canadiennes, a expliqué la sergente Jennifer Bilodeau, recruteuse au sein de la réserve des FAC . Ici, au Saguenay, on a plusieurs emplois qui sont offerts, on a plusieurs postes et plusieurs unités. Donc, c’est intéressant de les faire connaître.

Des postes variés disponibles au Centre fiscal de Jonquière

Des postes sont aussi à combler à Agence de revenus du Canada (ARC) dans ses bureaux de Chicoutimi et de Jonquière. Des emplois unilingues et bilingues sont disponibles. Des postes temporaires sont aussi disponibles pour la période des impôts.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur du Centre fiscal de Jonquière, Patrick Tremblay, indique que de nombreux postes sont à combler à l'Agence du revenu du Canada. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Pour l’Agence du revenu, il n’y a pas vraiment de profil qui est demandé, a indiqué le directeur du Centre fiscal de Jonquière, Patrick Tremblay. On fait la formation ici, à l’agence. Donc, on a différents postes, soit le service à la clientèle, soit à l’entrée de données aussi. C’est assez varié comme postes, il n’y a pas besoin de donner des formations en particulier.

De nombreuses personnes étaient déjà présentes, samedi matin. Un père de cinq enfants rencontré par Radio-Canada se dit prêt à totalement changer de carrière. Ce matin, on s’est mis beau et on est venu sentir un peu parce que ce sont de beaux emplois et, pour la région, on en a besoin.

Avec les informations d'Alexandra Duchaine