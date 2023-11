La reine autoproclamée du Canada Romana Didulo et son groupe ont quitté le bâtiment de l’école du village de Richmound, en Saskatchewan, après un séjour de deux mois. Cette femme est connue pour son affiliation au mouvement QAnon.

Le maire de Richmound, Brad Miller, affirme que la secte a quitté les lieux tôt dans la journée de mercredi.

Un peu plus tôt dans la semaine, grâce à des vidéos qui circulaient sur l’application Telegram, les habitants du village avaient découvert que le groupe avait placé un appareil de chauffage beaucoup trop près d'une bonbonne de propane.

Selon le maire, cela constitue une violation des règles en matière de prévention des incendies.

Le village a alors envoyé un chef du service d’incendie, un inspecteur de bâtiment et un agent chargé de faire appliquer le règlement à l’école mercredi, mais les membres du groupe les ont empêchés de rentrer à l’intérieur du bâtiment, selon Brad Miller.

Il ajoute cependant que Romana Didulo et ses sujets ont commencé à empiler leurs biens dans leurs véhicules et ont quitté l’école peu de temps après.

Ils ont tout de suite commencé à se précipiter comme de petites poules.Ils devenaient fous et ont commencé à préparer leurs véhicules de loisir ou leurs caravanes , affirme-t-il.

Le groupe ne s’est toutefois pas rendu trop loin, soit à 11 kilomètres du village de Richmound.

Selon Brad Miller, ils se sont installés dans la municipalité rurale de Fox Valley sur des terres agricoles inutilisées, avec la permission du propriétaire.

Ce dernier se dit soulagé de voir le départ de Romana Didulo et de son groupe, mais il ne veut pas crier victoire trop vite.

C’est un sentiment de soulagement. On ne connaît pas ce sentiment, sans avoir vécu ces événements. Ils sont cependant 11 kilomètres plus loin. On continue à travailler pour se débarrasser d’eux. Je m’en fous d'où ils sont, il faut qu’ils déguerpissent , affirme-t-il.

Entretemps, le propriétaire de l’ancienne école de Richmound qui avait invité Romana Didulo à venir y vivre, Ricky Manz, ne s’est pas présenté à la Cour jeudi, pour répondre à une accusation de voies de fait.

Selon la greffe du Tribunal, un mandat d’arrêt a été lancé pour Ricky Manz. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la Saskatchewan a indiqué que ce dernier n’avait pas encore été arrêté en date de vendredi.

Deux mois houleux

La secte s’est installée à Richmound, en Saskatchewan, le 15 septembre dernier et ses membres ont commencé à suivre les habitants du village peu de temps après, en prenant des vidéos d’eux.

Brad Miller affirme que ces comportements ont été la source de stress et de peur pour les habitants du village et que ceux-là ont eu un impact sur leur santé mentale.

Les membres du groupe ont aussi envoyé des mises en demeure aux habitants et ont menacé de les exécuter publiquement , s’ils ne respectaient pas les décrets de la reine .

Le 14 octobre dernier, les habitants de Richmound ont manifesté, demandant que le groupe quitte le village.

Brad Miller affirme que, depuis ce temps, les membres du groupe avaient cessé de filmer les habitants. Il ajoute cependant qu’un membre du conseil municipal et lui-même ont reçu des mises en demeure la semaine dernière. Aucune menace n’a toutefois été faite à leur encontre.

Entretemps, ce dernier indique que le village de Richmound cherche des moyens légaux pour se débarrasser de Romana Didulo et de son groupe pour de bon.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti