En C.-B., des résidents de Merritt vivent comme sur un volcan actif face aux inondations

Plus de deux ans après les inondations qui ont dévasté Merritt, en Colombie-Britannique, des résidents et représentants municipaux sont toujours hantés par les événements et s'alarment du manque d’adaptation pour empêcher un tel scénario de se reproduire.

En novembre 2021, le sud de la Colombie-Britannique a été frappé de part et d'autre par des inondations catastrophiques. À Merritt, à 190 km au nord-est de Vancouver, toute la ville, soit 7000 habitants, a dû évacuer. Plus de 600 propriétés ont subi des dégâts, dont 300 ont été sévèrement endommagées, jusqu'à un point de démolition dans certains cas.

Les gens n’ont aucune idée de ce que nous avons vécu, ceux d'entre nous qui ont fait face aux inondations, et de ce que nous vivons au quotidien. , témoigne Cherylle Douglas, une résidente de Merritt.

Ça fait vraiment peur.

Ouvrir en mode plein écran Cherylle Douglas qui n’a toujours pas retrouvé de logement permanent depuis les inondations de novembre 2021. Photo : Radio-Canada / Jenifer Norwell

Inondations en Colombie-Britannique Consulter le dossier complet Inondations en Colombie-Britannique Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Depuis les événements, c’est un véhicule récréatif, installé sur un lopin de terre boueux, là où se trouvait auparavant sa remorque familiale, qui lui fait office de maison. La remorque de sa fille se trouve à côté, mais cette dernière n’a pas le droit d’y vivre, pour des raisons de sécurité.

Publicité

Cherylle Douglas raconte qu’elle se réveille trois à quatre fois la nuit pour vérifier l’état de la rivière Coldwater qui coule près de l’endroit où se trouvait auparavant sa maison. Trop peu a été fait selon elle depuis deux ans pour se préparer à de nouvelles inondations.

Le flou du financement face à un volcan actif

Des représentants de la Ville de Merritt se préoccupent également de cette éventualité, alors que la question du financement des efforts d’adaptation reste en suspens.

Si on savait clairement que la province allait payer pour ceci, mais pas pour cela, on aurait une voie pour aller de l’avant , soutient Sean Strang, responsable du rétablissement et de l’atténuation de la Ville.

Il compare le risque actuel d’inondations à Merritt à un volcan actif, qui peut entrer en éruption à tout moment.

On ne pourrait pas reconstruire en dessous d’un volcan. Et bien, c’est pareil, même si ce n’est pas aussi visuel. Il n’y a pas de grosse accumulation de magma, [alors] ce n’est pas [aussi] évident.

Ouvrir en mode plein écran La ville de Merritt est une des victimes principales des inondations historiques qui ont ravagé la province en 2021. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Avant même les inondations de 2021 pourtant, la province était au fait de l’état des digues, mais elle n'a pas ordonné leur renforcement.

Publicité

Le gouvernement provincial n'a pas pu répondre à la demande de réaction de CBC/Radio-Canada dans les délais de publication impartis.

Ottawa s’est également engagée à financer le rétablissement et l’atténuation des risques d’inondations à Merritt, mais la Ville est limitée dans l’utilisation de ces fonds, d’après Sean Strang : elle ne peut les utiliser que pour construire des digues sur des terrains municipaux.

Une ville exposée

La Ville de Merritt est située à la confluence de deux rivières : Coldwater et Nicola. Avant les épisodes de novembre 2021, les ingénieurs estimaient que 130 maisons étaient à risque d’un épisode d’inondation d'une probabilité d’une fois aux 200 ans .

Finalement, ce sont 640 logements qui ont été touchés.

Ouvrir en mode plein écran Le 15 novembre 2021, les rues de Merritt ont été inondées. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Sean Strang affirme que les feux de forêt de 2021 ont préparé le terrain aux inondations catastrophiques, le sol étant moins à même d'absorber l’eau dans ces conditions.

Depuis, le nombre estimé de maisons à risque a été rehaussé à 1270, sachant qu’une partie d’entre elles ont déjà été construites ou réparées lors des inondations de 2021.

Frustrations municipales

En mars 2022, le gouvernement provincial a alloué des fonds à la Ville de Merritt pour le développement d’un plan d’atténuation des risques d’inondation, qui proposait notamment le rachat de propriétés pour le déplacement de résidents.

Or, en janvier 2023, la Ville a finalement appris que la province n’avait pas d’argent pour racheter ces biens, d’après Sean Strong.

Ce mois-ci, la Ville a reçu 2 millions de dollars pour le financement de 200 mètres de digues le long de la Coldwater, de la part du gouvernement britanno-colombien, ce qui reste insuffisant par rapport aux besoins identifiés par la Ville, toujours selon le responsable municipal.

Encore plus frustrant, [la province] est venue nous dire : "hey, on a de l’argent pour vous, des millions de dollars pour reconstruire des digues", mais on ne peut pas racheter les terrains qui nous permettraient de construire ces digues

On ne pourra pas les mettre en place tant que [la province] ne développe pas une stratégie, un plan pour que ce soit possible.

Avec les informations de Jenifer Norwell