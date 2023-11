Les entrepreneurs, dirigeants et chercheurs du milieu maritime veulent travailler ensemble pour diminuer leur empreinte écologique. C'est pourquoi ils attendent impatiemment le lancement par Québec de la Zone bleue du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, dans les cartons depuis deux ans.

Participant aux discussions du forum de l'innovation bleue, à Rimouski, la directrice générale du Réseau Québec maritime, Gwenaëlle Chaillou, et son homologue chez Merinov, David Courtemanche, sont plus que prêts à amener du changement dans la façon de travailler et de vivre avec la mer.

On a les bases, on a des idées, on attend le go de Québec. On a des jeunes créatifs avec qui on fait émerger des innovations, qu'on souhaite bleues, durables, équitables. La communauté est prête , lance Gwenaëlle Chaillou.

Les deux intervenants estiment que le milieu maritime a atteint un point de non-retour. Il n'est plus minuit moins une, il est minuit et cinq , tranche David Courtemanche.

Les enjeux, de plus en plus nombreux, exigent des mesures draconiennes, affirme ce dernier.

Après le déclin des ressources de hareng et de morue, c'est au tour des crevettes de se faire de plus en plus rares. De surcroît, l'oxygène se raréfie dans la masse d'eau profonde du Saint-Laurent à mesure que la température de la mer est en hausse, étouffant les écosystèmes.

Face à ce système en changement, s'adapter est maintenant inévitable, pense David Courtemanche. Quand on va développer l'innovation bleue, on doit toujours viser le développement durable.

Pour ce faire, il faut donner aux entrepreneurs et aux chercheurs des moyens de mettre leurs ambitions en commun, estime le dirigeant de Merinov.

Ouvrir en mode plein écran David Courtemanche est directeur de Merinov. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Lors du forum Futurocéan, qui permettait aux entrepreneurs, aux chercheurs et aux organismes du domaine maritime de dialoguer, David Courtemanche relève que tous les participants avaient le développement durable pour objectif.

Tous les ingrédients sont là, il manque le chef pour les mettre ensemble.

La Zone bleue aura deux principaux objectifs : valoriser les ressources aquatiques et améliorer le transport maritime, tout en s'assurant du renouvellement des ressources et de la protection des écosystèmes.

David Courtemanche et Gwenaëlle Chaillou s'attendent à voir plus de financement et d'avancées pour, entre autres, la pisciculture, la culture d'algue et le traitement des eaux.

Ils doivent toutefois attendre la création officielle par le gouvernement du Québec de la zone d'innovation. La mise en place de zones semblables a cependant été annoncée dernièrement en Mauricie et en Estrie, respectivement dans les domaines de la transition énergétique et des sciences quantiques.