De nombreux travailleurs en éducation et en santé du Québec, dont en Outaouais, entendent se rendre sur les lignes de piquetage cette semaine. À l'instar des journées de grève au début du mois, celles prévues cette semaine entraîneront des fermetures d'écoles et pourraient occasionner des ralentissements dans l'offre de services en santé.

Les membres du Front commun entendent débrayer à nouveau du 21 au 23 novembre, tandis que les syndicats affiliés à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) prévoient retourner sur les lignes de piquetage les 23 et 24. Qui plus est, de nombreux enseignants affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement se préparent en vue d’une grève générale illimitée dès le 23 novembre.

Santé : des ralentissements de services à prévoir

Le Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO), qui fait partie de la FIQ , retourne sur les lignes de piquetage ce jeudi et vendredi. Les membres y étaient pour une première fois plus tôt ce mois-ci, les 8 et 9 novembre.

Ouvrir en mode plein écran Des membres du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais entendent retourner en grève les 23 et 24 novembre 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mateo Garcia-Tremblay

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais assure, dans une déclaration écrite envoyée vendredi, que les urgences et les soins intensifs ne seront pas affectés .

Par contre, la grève entraînera assurément un ralentissement dans certains services , met en garde le CISSS de l'Outaouais, sans toutefois dévoiler quels services pourraient être touchés. Plus de détails seront fournis le lundi 20 novembre.

Des écoles fermées dès mardi

En raison des grèves prévues cette semaine, les quatre centres de services scolaires (CSS) et la commission scolaire anglophone de l’Outaouais prévoient suspendre la majorité, voire la totalité, de leurs activités.

Les CSS des Portages-de-l’Outaouais, des Draveurs et au Cœur-des-Vallées ont annoncé la suspension de leurs cours, du transport scolaire et du service de garde dès le 21 novembre, et ce, pour une durée indéterminée.

Le personnel affilié au Front commun prévoit faire la grève du 21 au 23 novembre. Puis, les enseignants de ces trois centres de services scolaires pourraient être en grève générale illimitée à compter du 23 novembre, puisqu'ils sont représentés par le Syndicat des enseignants de l'Outaouais, qui est affilié à la FAE .

Le CSS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et la Commission scolaire Western Quebec ont annoncé la suspension des cours, du transport scolaire et du service de garde du 21 au 23 novembre inclusivement. Leurs enseignants ne sont pas représentés par un syndicat affilié à la FAE .

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs en Centres de la petite enfance (CPE) de l’Outaouais (STCPEO-CSN), qui ne fait pas partie du Front commun mais qui le soutient, assure que les CPE de la région affiliés à leur syndicat demeureront ouverts toute la semaine.

Des cégeps fermés pendant 3 jours

Le Cégep de l’Outaouais sera complètement fermé les 21, 22 et 23 novembre, puisque la majorité de ses employés, incluant les enseignants, est représentée par des syndicats qui font partie du Front commun.

Cela signifie que l’ensemble des cours, des stages et des activités qui étaient au calendrier du 21 au 23 novembre sont annulés, indique le directeur adjoint aux services des communications du Cégep de l’Outaouais, Simon Desjardins. Les cours sont toutefois maintenus ce lundi et ce vendredi.

Habituellement, les cégeps sont contraints de reprendre au calendrier toutes les journées annulées avant la fin de la session, à moins que le ministère de l’Enseignement supérieur du Québec en décide autrement, souligne M. Desjardins.

Au moment de publier ce texte, le Cégep Heritage College n'avait pas encore répondu à notre demande d'informations. Des employés de ce cégep anglophone avaient débrayé lors de la journée de grève du 6 novembre.