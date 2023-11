La population est invitée à souligner la Journée des endeuillés par suicide

La Journée internationale des endeuillés par suicide est soulignée samedi un peu partout en Abitibi-Témiscamingue.

À Lorrainville, un rassemblement est prévu à 19 h au centre Richelieu et à La Sarre, ça sera au parc Les éclatés en soirée aussi pour notamment la tenue d'un lâcher de lanternes volantes.

À Amos, la population est invitée à une rencontre au parc Lion à 10h.

La directrice générale du Centre de Prévention suicide d'Amos, Mélanie Tremblay, dit que l'objectif est d'offrir du soutien aux personnes endeuillées par suicide et parler des services qu'offrent les organismes.

On veut que ce soit un moment ou les endeuillés vont pouvoir venir à notre rencontre de façon à ce qu'on puisse leur parler de nos services, qu'on puisse discuter avec eux et se rendre le plus accessible possible, mais également qu'il puisse échanger entre eux , souligne la responsable.

On va faire le dévoilement d'un endroit qui va être dédié aux endeuillés par suicide et qui va être de façon permanente, érigé au parc Lyon. Samedi on fait l'annonce officielle de l'endroit qui va être mis en place d'ici la prochaine journée des endeuillés de 2024 , ajoute Mélanie Tremblay.

Ouvrir en mode plein écran Mélanie Tremblay, directrice générale du Centre de prévention du suicide d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les organismes de prévention du suicide de la région sont toujours à la recherche de budgets supplémentaires.

Mais leur offre de service à la population n'est pas compromise, assure Mélanie Tremblay.

Les centres de prévention du suicide priorisent les services à la population et les endeuillés n'en font pas exception. Donc les personnes qui ont vécu un deuil, qui ont perdu quelqu'un suite à un suicide peuvent faire appel à un des 7 centres de prévention du suicide de la région pour pouvoir recevoir des services en suivi individuel pour recevoir de l'information, pour avoir du soutien, de l'accompagnement , rappelle la directrice générale du centre.