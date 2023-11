Une conférence de trois jours sur la revitalisation des langues wabanakis à Fredericton

Des centaines de personnes sont à Fredericton afin de discuter des enjeux liés à la préservation des langues wabanakis.

Environ 250 personnes aux conférences offertes dans le cadre de l'événement The Language Will Weave Us Together.

Ce rassemblement autochtone annuel a été mis sur pause depuis la pandémie et fait son grand en 2023.

Les participants viennent d’un peu partout des territoires wabanakis, notamment les Wolastoqey du Nouveau-Brunswick, les Passamaquoddy et les Penobscot du Maine, les Mi'kmaw de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.

En plus d'aborder les stratégies visant à revitaliser la langue de ces communautés autochtones, les conférences ce week-end s’attaqueront aussi aux meilleures pratiques pour les programmes d’immersion.

Membre du comité organisateur, l’aînée en résidence de l’Université St. Thomas, Miigam'agan, souligne que de nombreux obstacles empêchent les autochtones de parler leur langue ancestrale.

C’est la mission de toute ma vie, de transmettre aux miens le désir d’apprendre , dit-elle.

Le sentiment d’appartenance

C'est un peu grâce à la mission de Miigamagan que Natasha Simon, directrice du Centre Mi’kmaq-Wolastoqey de l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB), parle aujourd'hui la langue de sa mère.

Originaire de la Première Nation d’Elsipogtog, Natasha Simon a grandi à Moncton et ne parlait pas le mi'kmaw, jadis.

Bien que sa mère le parle couramment, Natasha Simon a été élevée dans un contexte familial où l’excellence en anglais et la connaissance du savoir occidental étaient un objectif.

Je pouvais lire dès l’âge de trois ans, et ma mère m’interrogeait sur des connaissances encyclopédiques , se souvient celle qui est l'une des organisatrices de l'événement de ce week-end. Elle avait des aspirations pour moi.

Natasha Simon affirme que d'avoir été entouré de ses cousins qui parlaient couramment leur langue maternelle en grandissant a eu un impact négatif sur son sentiment d'appartenance à sa communauté.

Ce n'est que dans sa vingtaine qu'elle a commencé à faire des recherches et a lentement commencé à bâtir ses compétences linguistiques. Il y a dix ans, une rencontre avec Miigam'agan a poussé Natasha Simon à parler sa langue.

De nombreux conférenciers participeront aux événements organisés dans le cadre de The Language Will Weave Us Together. Parmi eux, on compte le vice-recteur chargé des relations avec les Autochtones à l’Université de Lethbridge, Leroy Little Bear, le linguiste mi'kmaw, Bernie Francis, et la codirectrice de l’Institut Turtle Island, Terrellynn Fearn.