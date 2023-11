Une demande grandissante pour la Caserne de jouets Saguenay

L’inflation se fait également sentir chez la Caserne de jouets Saguenay, qui reçoit de plus en plus de demandes de dons. La 36e collecte de jouets de l’organisme prendra place samedi de 10h à 16h, près de l’église Sainte-Anne, dans le secteur de Chicoutimi-Nord.

Les jouets et jeux recueillis seront redistribués aux enfants défavorisés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On sait que le coût de la vie, ce n’est pas facile, a expliqué le cofondateur et responsable de la Caserne de jouets, Mario Gagnon. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi et il y a des salaires qui ne sont pas indexés au coût de la vie aussi, ça, c'est une autre affaire. Puis, même s’il y a deux [parents] qui travaillent, des fois, ils ont de la misère à joindre les deux bouts.

Ouvrir en mode plein écran Le responsable et cofondateur de la Caserne de jouets, Mario Gagnon, explique que la demande est grandissante pour son service. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En plus de distribuer des jouets gratuitement, la Caserne de jouets Saguenay vient également en aide à certains organismes. On aide beaucoup d'intervenants, par exemple, du CLSC, a ajouté M. Gagnon. J'ai quand même plusieurs professeurs dans des écoles où ils n’ont pas de budget pour les jeux spécialisés pour certaines personnes, comme le Centre ressources de l’école secondaire de l’Odyssée Lafontaine/Dominique-Racine. Je leur ai remis quand même quelques boîtes encore cette année.

36 ans de dons de jouets

Selon Mario Gagnon, environ 400 000 jouets ont été donnés depuis la création de son organisme, en 1988. Il s’agit d’une fierté pour le cofondateur. Tout ce qui nous est donné est redonné à 100%, a-t-il assuré. C’est ça qui est plaisant dans notre organisme. Il n’y a rien qui est vendu.

Lorsqu’il reçoit une liste de noms d’enfant dans le besoin, le responsable de la Caserne de jouets se met tout de suite au travail. J’ai déjà une liste de 85 enfants qui est partie pour Larouche. Alors, ils nous envoient les noms, l’âge et le sexe de l’enfant. Des fois, ils nous envoient des choix, si on l’a, on est capable de le mettre. [...] Après ça, on met ça dans des boîtes et on envoie aux destinataires.

Mario Gagnon rappelle qu’il est possible de faire des dons de jouets toute l’année au local de la Caserne, au 2585 rue Rousselle, où la 36e collecte aura également lieu.