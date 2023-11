Les annonceurs sont de plus en plus nombreux à quitter le réseau social X, anciennement Twitter, en raison d'inquiétudes concernant la diffusion de leurs publicités à côté de contenus pronazis et de discours de haine.

IBM a notamment annoncé cette semaine avoir cessé de payer pour de la publicité sur X après avoir appris que ses publicités apparaissaient fréquemment à côté de publications faisant l'éloge des nazis.

Il s'agissait d'un nouveau revers pour X, qui tente toujours de reconquérir les grandes marques et leurs budgets publicitaires, qui demeurent sa principale source de revenus.

Le groupe de défense libéral Media Matters a aussi indiqué dans un rapport publié jeudi que des publicités d'Apple, d'Oracle, du réseau Bravo de NBCUniversal et de Comcast avaient été placées à côté de matériel antisémite sur X.

IBM a une tolérance zéro à l'égard des discours de haine et de la discrimination et nous avons immédiatement suspendu toute publicité sur X pendant que nous enquêtons sur cette situation totalement inacceptable.

Apple, Oracle, NBCUniversal et Comcast n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de l'Associated Press.

Le pouvoir exécutif de l'Union européenne a aussi annoncé vendredi qu'il suspendait ses publicités sur X et d'autres réseaux sociaux, en partie à cause d'une recrudescence des discours de haine.

Plus tard, Disney, Lionsgate et Paramount Global ont aussi confirmé qu'ils suspendaient leurs campagnes publicitaires sur X.

Des propos controversés

Le propriétaire de X, Elon Musk, a suscité un tollé cette semaine avec ses propres publications sur la plateforme, où il a répondu à un utilisateur qui accusait les Juifs de haïr les Blancs et de professer leur indifférence à l'égard de l'antisémitisme. Vous avez dit la vraie vérité , a écrit M. Musk mercredi.

Ouvrir en mode plein écran Elon Musk Photo : Reuters / GONZALO FUENTES

Le milliardaire a depuis été accusé de tolérer des messages antisémites sur la plateforme depuis qu'il en a fait l'achat, l'année dernière.

Nous condamnons dans les termes les plus forts cette odieuse promotion de la haine antisémite et raciste, qui va à l'encontre de nos valeurs fondamentales en tant qu'Américains , a écrit vendredi le porte-parole de la Maison-Blanche, Andrew Bates, en réponse au message d'Elon Musk.

Linda Yaccarino, présidente-directrice générale de X, a assuré que le point de vue de X a toujours été très clair : la discrimination doit CESSER à tous les niveaux .

Je pense que c'est quelque chose sur lequel nous pouvons et devons tous être d'accord , a-t-elle indiqué jeudi.

Mme Yaccarino, une ancienne cadre de NBCUniversal, a été embauchée par M. Musk afin de reconstruire les liens avec les annonceurs qui ont fui la plateforme après sa vente.