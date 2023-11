Bol d’or : un dernier match de football pour des joueurs finissants du Cégep de Jonquière

Au football collégial, les Gaillards du Cégep de Jonquière vont affronter les Vulkins du Cégep de Victoriaville lors de la finale du Bol d’or, samedi à 18h. Il s’agit d’une septième présence consécutive en finale de la troisième division pour Jonquière, mais aussi du dernier match de plusieurs vétérans de l’équipe.

Le Bol d’or est la plus haute reconnaissance dans les divisions du football collégial et juvénile 1, au secondaire. L’émotion est donc au rendez-vous, comme l’explique le co-capitaine, Charles-Antoine Guay.

Pour nous, pour l'équipe en général, ça représente un peu le fruit de plusieurs semaines d'efforts, a-t-il expliqué lors de l’émission Place publique. Une saison de football, on commence ça un an à l'avance, à pratiquer, à commencer à se mettre dans nos jeux, etc. Donc, c'est vraiment le fruit d'énormes efforts. Puis, si je parle un peu plus pour les vétérans, c'est un peu plus parce qu’on a perdu les finales au cours des dernières années.

L’équipe jonquiéroise a remporté le Bol d’or en 2016 et 2018. Pour le co-capitaine, il ne s’agira pas d’un match sans pression. On ne va pas se mentir, on le voit un peu partout, les gens nous donnent favoris. Donc, oui, il y a une certaine pression qui vient avec tout ça, mais on essaie de garder ça de côté un peu et de se concentrer sur ce qu'on a à faire.

Les Gaillards ont remporté tous leurs matchs de la saison régulière. Ils se sont emparés de la victoire 50-6 contre les Triades du Cégep de Lanaudière en demi-finale des championnats provinciaux.

Un dernier match pour plusieurs

Une quinzaine de joueurs en seront à un dernier match collégial, dont Charles-Antoine Guay, qui est finissant en génie industriel.

C'est une très grande émotion, a lancé le jeune homme. Présentement, j'ai 21 ans et j'ai commencé le football quand je devais avoir peut-être 8 ou 9 ans. Donc, c'est vraiment, aller jusqu'à aujourd'hui, c'est la plus grande partie de ma vie. C'est ce que j'ai toujours fait, donc c'est une énorme émotion parce que c'est une grande étape qui se termine pour moi et je pense qu’il faut l'accepter. Il faut aller de l'avant là-dessus. Puis, tout ce que je veux, c'est finir cette carrière-là en beauté.

La finale prendra place à Trois-Rivières, samedi soir.

D'après une entrevue de Catherine Doucet