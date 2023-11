Football collégial: les Titans défendent avec succès leur titre au Bol d’Or

Les Titans du Cégep Limoilou ont remporté le Bol d’Or pour une deuxième année d’affilée. Dans un duel de tous les instants, ils ont signé une victoire de 41-23 contre les Phénix du collège André-Grasset en finale collégiale division 1 vendredi soir à Trois-Rivières.

Les Titans deviennent la première équipe à remporter les grands honneurs deux saisons consécutives depuis les Cheetahs du collège Vanier en 2006 et 2007.

On est devenu une puissance, a commenté le quart-arrière Jérémy Ouellette. On a établi un standard et on veut rester là chaque année. J’ai pas de soucis que les gars après moi vont faire la même job , a commenté le numéro 10 qui jouait son dernier match collégial.

Les deux équipes ont offert un excellent spectacle aux 1572 spectateurs présents au Stade des Diablos avec des jeux de grande qualité, tant en offensive qu’en défensive.

L’attaque au sol des Titans du Cégep Limoilou a eu le meilleur sur l'offensive aérienne des Phénix. Les Titans ont amassé 225 verges par la course en plus d’ajouter trois touchés.

Le quart Jérémy Ouellette a utilisé sa grande vitesse pour tromper la défensive des Phénix. Le pivot de troisième année a couru pour 111 verges et il a inscrit deux majeurs. Il a été choisi joueur par excellence de la rencontre pour les vainqueurs.

Ça faisait partie du plan de match de courir. Le coach m’avait dit que si je voyais une ouverture, d’en profiter et de courir. On l'a accompli, j'en perds mes mots là!

Les Titans se mettent en marche au 3e quart

Avec une mince avance d'un point, les Titans ont effectué deux gros jeux au 3e quart. Sur un 4e essai, ils ont stoppé les Phénix qui n’avaient que quelques centimètres à franchir pour obtenir le premier jeu. Les Titans ont marqué un touché sur la séquence suivante.

Puis, sur le botté de reprise, ils ont créé un revirement. Le botteur Mathieu Boivin a permis aux Titans de creuser l’écart à 27-16 avant que Jérémy Ouellette n'en rajoute avec son deuxième touché du match, c'était 34-16 Limoilou.

Ils venaient de nous arrêter sur un 4e essai et la séquence d’après, c’est nous qui les arrêtons , a analysé l'entraîneur des gagnants Dave Parent. Je pense que c’est là qu’on a pris notre élan. J’ai senti les gars dire: "Là, on y va, on donne le dernier coup".

Dave Parent se fait arroser après la victoire de son équipe en finale du Bol d'Or 2023. Photo : Titans du Cégep Limoilou / Marc Antoine Halle

Les Phénix ont retrouvé un peu d’espoir en marquant un touché au quatrième quart pour s’approcher à 11 points avec un peu moins de cinq minutes à jouer.

Alex Bezeau est toutefois venu anéantir tout retour sur le botté de reprise avec une spectaculaire course de 89 verges pour le touché.