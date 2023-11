La SHS tire un bilan positif pour 2022-2023, malgré un détournement de fonds

L'assemblée générale annuelle (AGA) de la Société historique de la Saskatchewan s’est déroulée vendredi soir dans les espaces de Nation Fransaskoise, sa boutique de Saskatoon. À la veille de l'inauguration de sa librairie, l'organisme fait état de ses réalisations et de ses défis.

Victime d’une fraude

Durant l’ AGA , les responsables ont indiqué que l'organisme a été victime d’un détournement de fonds au cours de l'été 2022.

On pense que c'est un chèque utilisé pour payer un fournisseur qui a été copié, photographié et vendu sur le Dark web, sur l’internet, indique la présidente de la Société historique de la Saskatchewan, Isabelle Campeau.

Selon elle, 95 % des fonds dérobés ont pu être remboursés par l'institution financière de l’organisme, toutefois la SHS enregistre une perte de 4 600$ dans l’affaire.

La police a fait son enquête, ils ont déterminé que c'était complètement externe à l'organisation , assure-t-elle. Il n'y a aucun employé, aucun membre du Conseil d'administration qui a été mis en accusation ou soupçonné d'avoir fait quoi que ce soit de non éthique ou d’illégal.

La trésorière Iftu Ahmed assure que tous les mécanismes ont été mis en place pour sécuriser les comptes .

On peut le voir de façon négative, mais moi je préfère le voir de façon positive, on a pu mettre en place des mécanismes de contrôles , indique le directeur général de la SHS , Alexandre Chartier.

Bilan financier positif

La Société historique de la Saskatchewan ( SHS ) enregistre une hausse de ses revenus d’environ 30 % qui atteignent 624 543 $.

Ses dépenses ont également augmenté de près de 27 %, atteignant 585 578 $.

L'exercice financier de 2022-2023 s'est achevé avec un surplus de 34 000 $ pour l'organisme.



La SHS termine son année avec un actif total de 104 283 $. De cette somme, 78 262 $ sont libres d'affectation.

Préserver le patrimoine immatériel de la danse

Fière des réalisations de son équipe, Isabelle Campeau a souligné le projet de revitalisation de la danse traditionnelle canadienne-française.

Isabelle Campeau, présidente de la Société historique de la Saskatchewan dans les locaux de la boutique Nation fransaskoise. Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

Une formation qui vise à assurer la transmission des connaissances et à renouer l'engouement des Fransaskois avec leurs traditions. Le set carré, les reels, et les gigues, ainsi que les comptines pour enfants, mais aussi la podorythmie : la création de rythmes en tapant des pieds.



La première de ces formations a lieu samedi, 18 novembre à l’auditorium du Pavillon Gustave-Dubois de l’École canadienne-française.

Pour mener à bien le projet, la SHS a sollicité Michel Vézina et Guy Verrette. Le premier issu de la troupe des danseurs de la Rivière La Vieille, le second de la Ribambelle. La formation est animée par Olivia Leclair et Jasmine Leclair de L’Association La Girandole d’Edmonton.

Une librairie francophone

L’ AGA de la SHS coïncide également avec l'inauguration d'une librairie francophone à Saskatoon, au sein de la Nation fransaskoise.

L'intérieur de la boutique Nation fransaskoise Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

Isabelle Campeau indique que suite à la fermeture de la Bouquinerie Gravel de Gravelbourg l’organisme a entrepris des travaux d'aménagement des espaces de sa boutique à Sasktoon.

On a abattu un mur, on a fait de la peinture, on a acheté du mobilier , affirme-t-elle.

On est très fier, c'est ambitieux, mais c'est un projet important pour la communauté. Si on veut que la vitalité linguistique et culturelle des Fransaskois continue de rayonner, on a besoin d'avoir du livre francophone proche de chez nous.

Le patrimoine dans les écoles

La SHS a poursuivi ses activités scolaires, 33 écoles d’immersion francophone ont adhéré à l’organisme.

Alexandre Chartier indique qu'il a eu des discussions avec des élèves en immersion à propos de questions identitaires, comme : Quels sont les symboles francophones dans les écoles d’immersion? .

Il explique que la SHS propose des ceintures fléchées qui seront affichées dans les écoles d’immersion de la division des écoles publiques de Regina.

Le coordinateur de la programmation Quinn Bell a créé des présentoirs pour des symboles fransaskois. Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

Avec ses nombreux projets, la SHS estime queles besoins en espaces se font criants.

Allez voir à Regina: c’est extrêmement critique pour la santé et la sécurité , indique le directeur général qui explique avoir entamé des discussions sur la question avec ses partenaires communautaires.

Cette problématique survient à cause de la croissance des archives, l'organisme est maintenant responsable de 22 fonds.

L’ AGA était aussi le moment de marquer le 10e anniversaire d’Alexandre Chartier à la tête de la SHS . Celui-ci se rappelle être arrivé alors que la SHS enregistrait un déficit historique de 46 000 $.

À l’issue de l’ AGA , le conseil d'administration est composé d’Isabelle Campeau, de Michel Vézina, d’Iftu Ahmed, d’Erika Baldó, de Sarah Hogh et de Cristian Pereira.