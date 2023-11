Le volet grand public de la campagne « Attends pas » atteint son point culminant aujourd’hui [le 19 novembre], en cette Journée mondiale de l’homme.

Cette campagne vise à normaliser les demandes d’aide chez les personnes s'identifiant au rôle traditionnellement masculin qui vivent de la détresse.

La première phase lancée en janvier dernier visait d’abord à outiller les employeurs pour qu’ils puissent identifier les signes de détresse et référer les personnes aux bons services d’aide.

Il a fallu développer un outil de formation adapté à la réalité en entreprise, de façon à ce que les gens autour des personnes qui vivent de la détresse soient mieux outillés pour identifier les signes de détresse et sachent quoi dire à quelqu’un qui ne va pas bien et quoi faire si la réponse nous inquiète , souligne Mélanie Tremblay, directrice du Centre de prévention du suicide d’Amos.

Ouvrir en mode plein écran Les membres du comité détresse chez les hommes de la MRC Abitibi, lors du lancement de la campagne «Attends pas», en janvier dernier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ce premier volet de la campagne a connu une bonne réponse des entreprises et s’étend maintenant à l’extérieur de la région d’Amos, où il a vu le jour.

Publicité

Nous aurons vraiment de plus en plus de personnes qui vont dispenser la campagne de sensibilisation en entreprises, parce qu'on a formé des partenaires diffuseurs qui vont utiliser les outils de la campagne et qui vont le propager dans les autres territoires que celui de la MRC Abitibi , fait valoir Mélanie Tremblay.

Déploiement grand public

Depuis le 30 octobre, la phase 2 de la campagne se déploie dans les journaux des municipalités rurales, les panneaux d’affichage et les réseaux sociaux du Centre de prévention du suicide et du Centre de santé de Pikogan.

On s’adresse directement à la personne touchée et à son entourage. On sort donc du milieu de travail et on essaie de rendre cette campagne et ces outils accessibles au grand public.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale du Centre de prévention du suicide d'Amos, Mélanie Tremblay. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Une vidéo de sensibilisation s’adressant directement aux hommes, tournée par David Rollin, du Groupe Image de l'Abitibi-Témiscamingue, est également diffusée aujourd’hui [dimanche].

On veut vraiment rendre tous les services des organismes communautaire et les services du réseau accessibles aux gens qui s'identifient au rôle traditionnel masculin et qui rencontrent des difficultés. Mais l’objectif de la campagne, c’est aussi de convaincre les gens de consulter le plus rapidement possible et de demander de l’aide le plus tôt possible , rappelle Mélanie Tremblay.

Tous les outils de la campagne, mais aussi les coordonnées pour demander de l’aide immédiatement, une section pour les proches et une autre pour les employeurs sont réunis en ligne sur le site web attendspas.ca.