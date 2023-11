Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, assure qu’il ne reculera pas malgré la décision de la Cour fédérale d’invalider un décret qui inscrivait les articles en plastique comme étant toxiques.

Steven Guilbeault s’est dit un peu estomaqué de cette décision. Il a assuré en entrevue à l’émission En direct avec Patrice Roy que le gouvernement allait probablement contester la décision en Cour d’appel fédéral. S’il faut aller en Cour suprême, on le fera , a-t-il ajouté.

Honnêtement, à la fois les experts du ministère de l’Environnement, les juristes au ministère de la Justice, ont été très surpris par cette décision-là de la Cour fédérale. Et, en tout respect, nous ne partageons pas l’avis [de la] juge de la Cour fédérale , a-t-il déclaré.

Dans sa décision rendue jeudi, la juge Angela Furlanetto souligne que le décret du gouvernement fédéral inclut des produits en plastique dont la toxicité n’a pas été prouvée, comme les lentilles cornéennes.

Même si l’affirmation selon laquelle tous les articles manufacturés en plastique sont susceptibles de devenir des polluants plastiques est prise au pied de la lettre, les éléments dont disposait le gouverneur en conseil ne permettaient pas de conclure que tous les articles manufacturés en plastique étaient toxiques , écrit la juge Furlanetto.

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre, salue pour sa part cette décision et souhaite davantage prôner le recyclage.

Il n'y a pas de preuve que ces produits-là sont dangereux ou bien pour les familles ou bien pour l'environnement. La solution de gros bon sens, c'est le recyclage. , a-t-il déclaré vendredi lors d’une conférence de presse à Cambridge, en Ontario.

Steven Guilbeault soutient qu’avec ou sans décret fédéral, l’industrie, elle, a décidé de délaisser le plastique à usage unique depuis un moment déjà.

Des municipalités ont d’ailleurs déjà interdit l’usage de plastique unique sur leur territoire. C’est le cas à Montréal, où une telle réglementation a été instaurée en mars 2023.

Selon Steven Guilbeault, le décret fédéral était une manière de faire suite à ce genre d'initiative en créant un standard fédéral . Ottawa a d’abord adopté en avril 2021 un décret qui ajoutait les substances manufacturées en plastique aux produits toxiques inclus dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Puis, en juin 2022, un règlement qui interdit six articles en plastique, soit les sacs d’épicerie, les ustensiles, les plats pour emporter, les pailles, les bâtonnets à café et les anneaux pour emballage de boissons, a été publié.

Le responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada, Patrick Bonin, soutient pour sa part que le gouvernement fédéral doit maintenir la ligne dure.

Si on est sérieux dans la lutte climatique, la protection de la biodiversité, la lutte contre le plastique, il faut réglementer cette industrie-là. Et ça se fait déjà dans plusieurs endroits à travers la planète comme en Europe et comme dans plein d’autres pays.