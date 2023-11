Une vie sauvée sur un terrain de football

17 octobre 2023. Adam Côté entame un dernier sprint avant de terminer sa pratique de football. Cette course, il ne l’a jamais terminée.

À la fin de l’entraînement, je suis tombé par terre. J’ai fait un arrêt cardiorespiratoire.

Adam, c’est un jeune garçon de 14 ans. Très sportif, il rejoint les rangs des Cantonniers de Magog et des Carnicas de l’école secondaire La Ruche, où il étudie. Hockey et football occupent une bonne partie de son temps.

Malheureusement, Adam ne pourra pas se remettre au sport de sitôt. Le repos est de mise pour celui qui a frôlé la mort sur le terrain de football de son école secondaire.

Ouvrir en mode plein écran Les parents, l'entraîneur et les premiers répondants qui étaient présents lors de l'incident du 17 octobre ont été applaudis par la foule. Photo : Radio-Canada / Jeanne Trépanier

Et s’il l’a seulement frôlé, c’est que des parents de joueurs présents sur les lieux ont pu intervenir à temps. Miguel Blouin, ancien paramédic et ancien pompier à la Ville de Magog ainsi que Marie-Noël Dupont, pharmacienne, ont tous deux rapidement administré les soins d’urgence nécessaires à Adam. Des soins qui lui ont sauvé la vie.

Ce sont les pompiers et les paramédics qui ont pris le relais pour prodiguer les autres soins.

Ouvrir en mode plein écran Adam accompagné de son père, Martin Côté. Photo : Radio-Canada / Jeanne Trépanier

Quand je suis arrivé sur les lieux pour aller chercher mon fils, l’ambulance était là. Les pompiers, la police, tous intervenaient, explique Martin Côté, le père d’Adam, encore fébrile. Je suis arrivé juste au bon moment; il avait été réanimé.

Adam a été transporté à l’hôpital à Sherbrooke, puis au Children’s Hospital de Montréal. Des tests ont permis de démontrer que le jeune garçon est atteint d’une malformation cardiaque.

La petite sœur d’Adam, Delphine, a elle aussi subi des tests pour vérifier son état de santé. Conclusion : c’est toute la fratrie qui est atteinte de cette malformation plutôt rare. Depuis l'obtention de ces résultats, frère et sœur traînent avec eux un défibrillateur en tout temps.

Ouvrir en mode plein écran Delphine, la sœur d'Adam, a elle aussi une malformation cardiaque. Photo : Radio-Canada / Jeanne Trépanier

Une pluie d’hommages

Même un mois après l’incident, Martin Côté continue de penser aux personnes qui ont sauvé son fils. On remercie beaucoup toutes les personnes qui ont contribué à ce qu’il soit debout aujourd’hui. C’est extraordinaire. C’est un miracle pour nous autres, exprime-t-il, reconnaissant.

Il n’est pas seul à vouloir souligner les efforts et la rapidité de réaction de toutes les personnes qui ont assisté Adam. C’est toute une ville qui est derrière la famille pour les supporter. À commencer par l’équipe de hockey d’Adam, les Cantonniers de Magog.

Ouvrir en mode plein écran Les Cantonniers de Magog se sont réunis sur la glace pour faire une grande accolade à Adam. Photo : Radio-Canada / Jeanne Trépanier

Joueurs et entraîneurs de l’équipe ont rendu hommage à ces héros dans la vie d’Adam. Lors de leur partie du 17 novembre, chaque intervenant a été applaudi par une foule en délire. Je suis allé les remercier, parce qu’ils ont sauvé ma vie , confie Adam.