PFAS à La Baie : la facture totale maintenant estimée entre 50 M$ et 100 M$

L'évaluation des coûts totaux pour régler le problème de la contamination aux PFAS dans le réseau d'aqueduc de l'arrondissement de La Baie se situe maintenant entre 50 et 100 millions de dollars.

C'est ce que croit le conseiller municipal et président de l'arrondissement de la Baie, Raynald Simard, qui parle d'un délai de cinq ans avant de pouvoir mettre sur pied une solution permanente à la contamination de l'eau d'une partie du réseau d'aqueduc.

Une source d'eau déjà identifiée dans le passé à Laterrière pourrait faire l'objet de tests pour ensuite être raccordée au réseau d'aqueduc qui dessert Port-Alfred et Grande-Baie. D'autres endroits seront étudiés également.

Il va y avoir un mandat de donné sous peu. Là, on est à demander l'autorisation au ministère des Affaires municipales justement pour libérer de l'argent, justement pour aller en soumission. La recherche devrait coûter peut-être entre trois et quatre millions et le reste, soit l'organisation de tout ça, entre 50 et 100 millions , a précisé Raynald Simard, en entrevue lors de l'émission Place publique.

Il dit avoir obtenu ces montants en discutant en journée avec le président de la Commission des finances, Michel Potvin. Il avait d'abord été question d'un montant de 50 millions.

Selon Raynald Simard, Michel Potvin préfère faire preuve prudence dans son évaluation en raison de la hausse continue des coûts de construction.

Raynald Simard est président de l'arrondissement La Baie.

90 % d'Ottawa

Rappelons qu'Ottawa a accordé cette semaine 15,5 millions à Saguenay pour la première phase des travaux.

En entrevue téléphonique en soirée, Michel Potvin a précisé qu’Ottawa s’était engagé à couvrir 90 % des coûts totaux. Il a souligné le travail de son collègue Kevin Armstrong, de la mairesse Julie Dufour et du député libéral Pablo Rodriguez dans ce dossier, ainsi que de nombreux fonctionnaires. Plus tôt cette semaine, le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, a dit également être intervenu à la demande de la Ville.

Jusqu'à maintenant, un contrat de 11,4 millions a été accordé pour la location et l'installation des filtres. Ils seront installés d'ici janvier. Le contrat de location couvre quatre ans avec deux années en option.

La secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale, Marie-France Lalonde, a confirmé l'aide du fédéral lors d'un passage à Bagotville cette semaine.

Un second appel d'offres a pris fin vendredi à 11 h pour le raccordement des unités de traitement temporaires aux installations de production d’eau potable. Quatre soumissions ont été reçues, oscillant entre 525 000 $ et 900 000 $.

L'eau a été jugée potable par la direction régionale de la santé publique, mais le principe de précaution appelle à trouver une autre source d'approvisionnement en raison des nombreux inconnus qui persistent.

