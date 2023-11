Le départ du chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, rappelle qu’il faut profiter de chaque instant. Une bière, du vin et une liqueur, voici des idées pour miser sur la qualité.

Quatre bouteilles pour profiter de la vie.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.C'est encore mieux l'après-midi. Quatre bouteilles pour profiter de la vie ÉMISSION ICI PREMIÈRE C'est encore mieux l'après-midi Écouter l’audio (Quatre bouteilles pour profiter de la vie. 16 minutes 31 secondes) Durée de 16 minutes 31 secondes 16:31

Une bière de Lanaudière

Les fondateurs des Cowboys Fringants, Karl Tremblay et Jean-François Pauzé, se sont rencontrés à Repentigny, dans Lanaudière. Cette région est aussi reconnue pour ses microbrasseries dont Fermentor. Elle a été fondée sept ans à L’Assomption par trois amateurs de bière et de musique. En plus de brasser, le trio possède un bar où Karl Tremblay allait souvent prendre une petite mousse. Pour lever son verre en son honneur, on déboute Ale of the Fathers classique. Cette rousse maltée a été brassée en collaboration Mutoïde, à Montréal, son nom fait référence au titre Graves of the fathers du groupe Cryptosy.

Ale of the Fathers classique | Dépanneur, 500ml | 9,29 $

Tour de force

Ouvrir en mode plein écran Gulp Hablo | Code SAQ : 15171101 | 26,00 $ Photo : SAQ

Trop amers ou trop chers, les vins de macération, communément appelés orange, sont parfois décevants. Pas celui-ci! Dans le centre de l’Espagne, les frères Parra opèrent l’un des plus grands domaines biodynamiques… d’Europe. Leurs vins sont également élaborés sans pesticide ni herbicide. Les peaux de verdejo et de sauvignon blanc ont été en contact une semaine avec le jus. Le vin a été élaboré en amphore et dans des foudres. Résultat : il sent bon la pêche et les fleurs. En bouche, son acidité réveille les papilles et ses parfums persistent longtemps.

Grande classe

Ouvrir en mode plein écran Le Miccine Chianti Classico Gran Selezione 2018 | Code SAQ : 14801183 | 66,25 $ Photo : SAQ

Ses paysages idylliques, sa gastronomie et bien sûr, ses vins, la Toscane est une référence pour les gourmands. C’est à cet endroit que la Québécoise Paula Cook cultive la vigne depuis 2008. Son Chianti Classico Reserva séjourne plus de 30 mois en fûts, puis six mois en bouteille avant d’être commercialisé. Sa cuvée 2018 vient d’arriver sur les tablettes et assurément, ce millésime mérite qu’on en garde quelques bouteilles de côté. Le vin s’ouvre sur des notes de fruits frais, de cerise, de framboise. Les tannins sont soyeux et malgré le long élevage en barrique, tout est intégré. À mettre en carafe avant le service ou à oublier quelques années.

Amateur de Reese’s

Ouvrir en mode plein écran Isautier Douceur d'Arrangé Cahouète | Code SAQ : 15210692 | 39,75 $ Photo : SAQ

Chocolat et arachide, voici deux saveurs qui fonctionnent à tout coup. Le succès de la barre chocolatée Reese’s en est la preuve. Pour reproduire ce goût décadent en cocktail, la nouvelle liqueur de la distillerie ISautier est parfaite. Installée depuis 200 ans sur l’île de la Réunion, l’entreprise élabore plusieurs alcools à base de rhum et sa nouveauté est aromatisée à la cacahuète. Bien équilibrée, cette crème fait honneur au rhum.

Dans un mélangeur, mettre une cuillérée à thé de tartinade à la noisette et chocolat (Nutella), 1 once de café et 2 onces de liqueur de rhum à la cacahuète. Bien mélanger avec la cuillère de bar, puis ajouter de la glace. Agiter de nouveau puis filtrer.