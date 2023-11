Trafic de stupéfiants : deux arrestations dans l’ouest de l’île

Des perquisitions réalisées par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans deux résidences et un commerce de l'ouest de l'île ont mené à l'arrestation de deux suspects et permis la saisie de différentes drogues dont la valeur globale est estimée à plus de 500 000 $.

Le SPVM précise qu'une douzaine de drogues différentes ont été saisies, dont de la cocaïne, des comprimés de méthamphétamine, du fentanyl, du cannabis, du 2C-B et divers médicaments.

Les perquisitions, qui ont été effectuées dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro et dans la municipalité de Terrasse-Vaudreuil, ont également permis de saisir deux véhicules, des accessoires de luxe, 1 kilo d’or et près de 20 000 $ en argent comptant.

Les deux suspects, âgés de 36 et 41 ans, devaient comparaître aujourd’hui au palais de justice de Montréal afin de faire face à de multiples accusations.