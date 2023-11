La Jeannoise Belle Grand Fille présente son deuxième album

L’artiste de Saint-Gédéon Anne-Sophie Doré-Coulombe présente ses plus récentes chansons lors d’un spectacle vendredi soir au Côté-Cour de l’arrondissement de Jonquière.

Son deuxième album Les loups dorment tranquilles réunit 10 chansons douces, où le piano prend beaucoup d’espace, tout comme aussi la parlure et l’accent d’ici. Son nom d’artiste, Belle Grand Fille, en est un exemple flagrant.

Notre langue, notre façon à nous de traiter le français québécois, c’est ma matière première.

Même si elle habite à Montréal depuis maintenant 15 ans, Anne-Sophie Doré-Coulombe garde un profond attachement au territoire de son enfance.

Publicité

J’ai racheté la maison de mes grands-parents à Saint-Gédéon en 2017 et je l’habite à temps partiel. J’ai grandi sur une ferme dans le sud du lac et j’ai vraiment un attachement profond pour ce territoire-là et les gens qui l’habitent , a-t-elle confié au micro de Catherine Doucet de l’émission Place publique.

Plusieurs de ses chansons relatent les souvenirs de ses grands-parents, de qui elle était très proche. La chanson Whippet est notamment inspirée d’eux.

Chez mes grands-parents, il y avait toujours un petit dessert, une petite surprise pour nous, les enfants, quand on arrivait. Je me suis rendu compte que c’était très universel aussi. Plusieurs personnes avaient leur petit bonbon chez leurs grands-parents , raconte l’artiste.

Ces récits intimes sont accompagnés de trois musiciens et sont présentés dans un spectacle animé, soutient la chanteuse.

L’album est plus introspectif, mais musicalement ça bouge plus que ce que j’ai fait précédemment. Les arrangements sont plus étoffés, le volume aussi, il y a plus de nuances en plus d’une conception d’éclairage en clair-obscur , indique-t-elle.

Je suis particulièrement fébrile. Jouer en région, ça me stresse toujours un peu plus parce que ça parle des gens qui sont là.

Une tournée de spectacles s’annonce pour l’été à travers divers festivals québécois. Les dates restent encore à être annoncées.

D'après une entrevue de Catherine Doucet