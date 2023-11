Alors que les producteurs de sapins de Noël se préparent à une autre année de pénurie, en raison notamment des changements climatiques, certains se demandent si l'on devrait repenser la façon dont on décore pour les Fêtes de fin d'année.

En effet, si un jour l'on manquait de sapins de Noël, que ferions-nous?

Ce n'est pas la première fois que les traditions des Fêtes changent. Au contraire, les coutumes s'adaptent selon la région, selon l’historien spécialisé dans l’histoire de Noël, Gerry Bowler.

Au Canada, nous laissons des biscuits et du lait au père Noël et des carottes pour les rennes. Dans les Caraïbes, les enfants laissent du foin pour l'âne ou le chameau et du tabac pour l’homme en rouge. En Angleterre, c’est plutôt un verre de vin (sherry) et une tarte à la menthe , raconte-t-il.

Les premiers sapins étaient décorés et illuminés par des chandelles. Photo : Getty Images / golero

D’où vient la tradition du sapin de Noël?

Le premier type d'arbre de Noël a vu le jour dans les années 1400 avec des marchands allemands à Londres. Ils décoraient des poteaux extérieurs avec de la verdure associée à Noël.

Puis, dans les années 1500, en Allemagne, les conifères ont été introduits en intérieur. Les gens coupaient la cime de l’arbre et le suspendaient au plafond avec la tête en bas. Ensuite, ils ont commencé à le clouer sur un support et à le poser sur la table.

Ce n’est que dans les années 1700 que l'arbre de Noël est arrivé sur le sol canadien, alors que des troupes allemandes venaient prêter main-forte aux Britanniques pendant la guerre d'indépendance des États-Unis.

Ainsi, le premier sapin de Noël en Amérique du Nord a probablement été introduit par les troupes allemandes à partir du Québec.

Au cours des années 1800, le sapin de Noël est un phénomène en plein essor et devient un attribut de Noël.

En Allemagne, la coutume voulait qu’on érige l’arbre que la veille de Noël. Il fallait éloigner les enfants, décorer le sapin avec des bougies et mettre les cadeaux en dessous.

Finalement, vers la fin des années 1800, l’emballage cadeau devient une idée populaire et permet de conserver les cadeaux sous le sapin plus longtemps.

Et pourquoi pas louer son arbre?

Larry Whitehead, président de l'Association d’arbres de Noël de la Colombie-Britannique, prédit une pénurie d’arbres de Noël d’environ 30 % cette année. Devant une telle perspective, l'historien Gerry Bowler propose trois options.

La première est d’opter pour un sapin artificiel et de déposer des bougies parfumées autour de la maison pour reproduire l'odeur d'un véritable sapin. Cependant, le problème avec cette option est qu’elle entraîne une empreinte carbone , dit-il.

La deuxième consiste à avoir d’autres types de verdure dans la maison comme des couronnes, plus traditionnellement apposées sur les portes. Il est également possible d’évoquer l’esprit de Noël en plaçant des bougies, parfumées ou non, dans la maison.

Le dernier choix est de louer un arbre de Noël.

Il existe un certain nombre d'entreprises au Canada et en Europe où vous louez le même arbre année après année , selon l’historien.

Les racines sont toujours là et vous en prenez soin. Après Noël, vous le retournez, explique-t-il. L’année suivante, vous louez à nouveau le même arbre. Puis, après un certain nombre d’années et quand l’arbre est devenu trop grand, il peut être replanté dans la forêt.

Les lumières électriques et les sapins artificiels sont apparus vers la fin des années 1800. Photo : Radio-Canada / Ethan Williams

L'avenir du sapin de Noël est assuré

Gerry Bowler pense malgré tout que l'avenir du sapin de Noël est assuré . Pour l'expliquer, il revient à l’époque de la Russie prérévolutionnaire, où l’arbre de Noël appartenait à l’aristocratie, aux Allemands et aux immigrants.

Pendant environ une décennie, les communistes ont mené des campagnes pour tenter d’effacer Noël, mais le sapin était tellement répandu qu'ils n’ont pas réussi à s’en débarrasser.

En 1930, Joseph Staline, qui dirigeait l'Union soviétique, a décidé de convertir Noël en fête du Nouvel An, mais en conservant le sapin de Noël, devenu le sapin du Nouvel An.