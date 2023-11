La Fondation Esker de Calgary présente l'exposition Like everything alive that we try to hold forever, le travail de 7 artistes qui reflète la façon dont nos corps existent en relation avec des objets et leur impact sur notre compréhension de soi et des autres.

Le travail de ces artistes, de renommée internationale, du Canada, des États-Unis et de l'Europe remet en question les relations avec les objets qu’on a fini par accepter sans discussion.

Ces artistes s'intéressent à la manière dont l'histoire autoritaire que l'on nous raconte sur les objets pourrait être erronée , souligne la conservatrice de la fondation Shauna Thompson.

Selon elle, ces artistes disent qu'il existe d'autres manières de voir les choses. En les regardant de manières différentes, nous parvenons à nous connaître nous-mêmes et à voir les autres différemment.

La fondation Esker a fait appel à des artistes de disciplines diverses, allant de l'artisanat traditionnel comme à partir de papier mâché et de collage de photos jusqu’à la technologie moderne telle que l'intelligence artificielle.

Stephanie Dinkins expose Conversations with Bina48, un témoigne d'une amitié permanente entre l'artiste et un robot humanoïde nommé Bina48.

Dinkins et Bina48 discutent de sujets tels que la race, les relations, les émotions et la culture populaire. Leurs conversations révèlent une variété de vérités qui se croisent : le potentiel relationnel de l'intelligence artificielle et les limites de la capacité de l'intelligence artificielle à imiter l'être humain.

Bien qu'elle est l'apparence d'une femme noire, Bina48 semble initialement incapable d'aborder ou de comprendre le racisme ou le sexisme dit Shauna Thompson.

Cela nous amène à nous interroger sur la manière dont ces technologies sont mises au point. Pouvez-vous identifier les lacunes et vous impliquer dans le développement de ces technologies au niveau local afin que nous ne perpétuions pas le problème que nous observons dans la société , dit-elle

L'exposition traite de questions telles que la race, le sexe, l'extraction des ressources et le bilan humain de l'exploitation minière.