Retour du train de passagers à Gaspé : « On vise 2026 », dit Legault

De passage à New Carlisle, le premier ministre du Québec a indiqué espérer un retour du train de passagers à Gaspé d’ici 2026, en même temps que le retour du train de marchandises.

François Legault a ainsi annoncé le lancement de quatre appels d'offres, publiés d'ici la fin de l'année, pour réhabiliter le troisième tronçon du chemin de fer de la Gaspésie, entre Port-Daniel–Gascons et Gaspé.

Ces appels d'offres devrait permettre, sauf imprévu, de compléter la réhabilitation finale du chemin de fer en 2026.

Les marchandises, c’est "canné", et avec VIA Rail, on espère qu’on va avoir les passagers en 2026 , a déclaré François Legault.

Il a d’ailleurs noté qu’il y a une ouverture de la part de VIA Rail, comme l’avait laissé entendre la compagnie après sa rencontre avec la Coalition des Gaspésiens pour le retour du train de passagers.

On espère être capables de confirmer ça bientôt , a ajouté M. Legault.

À ce jour, plus de 310 millions de dollars ont été engagés dans la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, et ce, sur l’ensemble des trois tronçons. À terme, plus de 870 millions de dollars seront investis dans la réalisation du projet, selon Québec.

Échéancier réaliste?

Pour le président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie, Éric Dubé, cet appel d’offres respecte l’échéancier dont s’est doté le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour compléter la réhabilitation du rail gaspésien.

Tant que le ministère respecte son calendrier d’appels d’offres, normalement, il ne devrait pas y avoir de retard , a-t-il indiqué.

Le président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie, Éric Dubé, accompagné du premier ministre François Legault. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Pour ce qui est du retour du train de passagers en 2026, l’élu a noté que c’est une question de volonté non seulement de la part du gouvernement mais aussi de VIA Rail, dont le président-directeur général sera de passage à New Richmond au début 2024.

L’enjeu est au niveau de VIA Rail, donc je ne répondrai pas à leur place , a-t-il indiqué.

Éric Dubé a ajouté qu’il y aura cependant des défis à relever en matière d’équipement et de ressources humaines du côté de l’entreprise.

Un comité d’accueil à Bonaventure

Après avoir rencontré les élus municipaux de la circonscription de Gaspé jeudi, François Legault a rencontré ceux de Bonaventure vendredi midi.

Le maire de Chandler, Gilles Daraîche, était présent et est sorti satisfait de cette rencontre.

L’élu a indiqué que le premier ministre a été à l'écoute de la vingtaine d’élus gaspésiens présents.

On a exprimé nos inquiétudes et nos besoins. On a tous à peu près les mêmes [préoccupations]. On est très heureux d’avoir été écoutés. Ça va faire son bout de chemin , croit-il.

François Legault a été accueilli à son arrivée à Bonaventure par une vingtaine de manifestants du Front commun, sur place pour presser le gouvernement de conclure une entente avec leurs syndicats sur le renouvellement de leurs conventions collectives, et ce, à quelques jours de trois journées de grève consécutives, prévues la semaine prochaine.

Des manifestants attendaient l'arrivée de François Legault à Bonaventure. Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

Les représentants de syndicats gaspésiens affiliés au Front commun ont d’ailleurs pu rencontrer le premier ministre durant une vingtaine de minutes pour lui présenter leurs doléances.

Anne Bernier, présidente du Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est-du-Québec, se dit satisfaite de l’échange.

Le premier ministre a été sensibilisé à nos [préoccupations], [...] la disparité régionale, les [problèmes] locaux, la pénurie de main-d’œuvre, la rétention du personnel... Il y a eu de beaux échanges , a-t-elle raconté.

Vendredi matin, François Legault était de passage à Gaspé pour inaugurer la nouvelle maison des aînés de Rivière-au-Renard.

Avec la collaboration de Jean-François Deschênes