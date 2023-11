Les petites entreprises touristiques autochtones pourront postuler pour une aide financière allant jusqu'à 25 000 $ avec l’objectif de soutenir les communautés autochtones et redonner de l’élan à l’industrie touristique nationale.

Le financement s’inscrit dans le cadre du Fonds pour le tourisme autochtone. Il aura un budget de 10 millions de dollars.

La ministre fédérale du Tourisme, Soraya Martinez Ferrada, et le président et chef de la direction de l’Association touristique autochtone du Canada, Keith Henry, en ont fait l'annonce vendredi au musée Bill Reid à Vancouver.

Ouvrir en mode plein écran Soraya Martinez-Ferrada, ministre du Tourisme, pense que le tourisme autochtone à le pouvoir de faire progresser l'économie de réconciliation Photo : Radio-Canada / Yann Lacoste

Le tourisme autochtone est puissant.

Pour la ministre Ferrada, le tourisme autochtone est un domaine clé de développement : Il a le pouvoir de créer des emplois, des opportunités. Il a le pouvoir de transformer le secteur touristique et plus encore, il a le pouvoir de faire progresser l'autodétermination et l’économie de réconciliation.

Retrouver l’élan prépandémique

Le tourisme est important pour le Canada. Relancer l’économie canadienne est important et relancer l’économie autochtone est important et c’est ce qu'accomplit cette annonce , ajoute Keith Henry.

Ouvrir en mode plein écran Keith Henry, président et chef de la direction de l’Association touristique autochtone du Canada, vise à valoriser les 1900 entreprises autochtones au pays. Photo : Radio-Canada / Yann Lacoste

Notre objectif est d’aider au moins 300 compagnies à travers le pays d’avoir accès à ce fonds explique M. Henry. Ce financement est crucial et permettra aux entreprises d’améliorer leur efficacité à tous les niveaux.

Même si les chiffres concernant les visites touristiques se rapprochent du seuil prépandémique, la ministre Ferrada désire retrouver l’engouement touristique qui tarde encore à se faire connaître.

Déjà, avant la pandémie, il y avait un élan de développement économique touristique au pays et c’est cet élan qu’il faut retrouver. C’est à travers le tourisme autochtone, entre autres, que l’on va y arriver , indique-t-elle

Offrir des expériences authentiques

D’après la ministre Ferrada, le profil touristique post-pandémie est différent : [Les touristes] veulent vivre des expériences qui sont différentes, mais qui sont authentiques, qui leur font vivre une expérience humaine.

La ministre et Keith Henry sont tous les deux d’accord pour affirmer que les communautés autochtones peuvent offrir ces services et prendre une part active de cette nouvelle économie touristique.