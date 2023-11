Edmonton s’approche de sa vision de « ville 15 minutes »

La Ville d’Edmonton peaufine son projet de « communautés 15 minutes », qui vise à améliorer l’accessibilité des services. Elle compte présenter ses recommandations finales au conseil municipal l’année prochaine.

Le principe de ce projet est d’offrir aux habitants la possibilité de se rendre dans des commerces de proximité, à l’école ou à la garderie en une quinzaine de minutes à pied ou à vélo. C’est en quelque sorte une nouvelle description d’une vieille idée , dit Sean Bohle, planificateur principal pour la capitale albertaine.

Les gens veulent vivre près de ce dont ils ont besoin.

La Ville travaille depuis quelques années sur la création d'une politique unique qui servira de base pour la conception de 15 arrondissements, mentionne le planificateur pour la Ville d’Edmonton. Cependant, cette politique ne s'imposera pas uniformément aux arrondissements puisque leurs particularités respectives seront aussi prises en compte afin de préserver leur originalité.

Chaque arrondissement aura un plan qui déterminera notamment l'emplacement des édifices. Par exemple, là où les bâtiments plus hauts devraient aller, là où les entreprises et les appartements peuvent aller. Ça peut aussi être du côté public [...] comme là où les lignes de transport en commun devraient aller et où seront les parcs.

Selon Sean Bohle, l'avantage des arrondissements est d'améliorer le travail de planification de la Ville.

Edmonton est une grosse ville maintenant. Il y a plus de 300 quartiers, alors on ne peut pas faire un plan pour chacun d’entre eux , souligne Sean Bohle.

Rencontres citoyennes

La Ville a organisé de nombreuses sessions d’information afin de présenter ce projet auprès des citoyens, compte tenu de sa complexité et de son ampleur. Sean Bohle précise que ces rencontres sont ouvertes à tous, peu importe le degré de connaissance des personnes qui y assistent.

Nous avons un large éventail de conversations. Nous essayons de structurer ces rencontres afin de vous fournir de l’information et recevoir vos commentaires.

Deux autres consultations publiques auront lieu avant la fin de cette étape de concertation citoyenne, car les plans recommandés seront présentés au conseil municipal en 2024.

Il est aussi possible de présenter ses commentaires sur le projet de création des arrondissements jusqu’au premier décembre sur le site Internet de la Ville.

Prochaines rencontres en personne : Jeudi 30 novembre de 17 h à 20 h au Queen Alexandra Community League Hall

Samedi 2 décembre de 11 h à 14 h à l’Hôtel de Ville d’Edmonton dans la salle d’héritage.

Avec les informations d’Edmonton AM