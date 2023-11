Il réclame des renseignements sur les intrants à la Fonderie Horne, l’entreprise refuse

La Cour du Québec tiendra une audience mardi prochain sur l’appel de la décision de la Commission d’accès à l’information concernant la divulgation d’informations environnementales relatives à la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda.

Le Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE) rappelle que la cause implique le citoyen Marc Nantel, lequel demande d'obtenir des renseignements sur les quantités en arsenic, bismuth, antimoine, plomb, cadmium et en mercure des concentrés qui sont livrés à la fonderie par chacun de ses fournisseurs.

En septembre 2022, la Commission d'accès à l'information a donné raison à Marc Nantel, porte-parole du Regroupement vigilance mines de l’Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT), en ordonnant à la Fonderie Horne de divulguer ces informations. L'entreprise a cependant refusé et porté le dossier en appel.

Ouvrir en mode plein écran Le porte-parole du Regroupement vigilance mines de l'Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT), Marc Nantel. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

La Commission a conclu que la Loi sur la qualité de l’environnement confère un droit d’accès direct à ces renseignements. L'organisme a rejeté les arguments de la Fonderie Horne, qui souhaite garder ces informations confidentielles en vertu du secret industriel.

Qualité de l'air à Rouyn-Noranda Consulter le dossier complet Qualité de l'air à Rouyn-Noranda Consulter le dossier complet Suivre Suivre

La Loi à l’accès à l’information environnementale permet d’outiller la population afin qu’elle puisse faire respecter ses droits à un environnement sain. Elle doit permettre un accès facile à la documentation. La Commission a reconnu le bien-fondé de ma requête et il est impératif qu’elle soit maintenue , soutient Marc Nantel dans un communiqué du CQDE.

L’accès à l’information environnementale est le fondement du droit à un environnement sain. Sans cet accès à l’information, il ne peut pas y avoir une participation effective du public aux décisions qui touchent à son milieu de vie et à la santé publique , renchérit Me Marc Bishai, avocat pour le CQDE, qui représente Marc Nantel dans cette cause.

(Avec la collaboration de Boualem Hadjouti)