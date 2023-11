Le lancement par Québec d'une vaste réflexion sur l’avenir de la forêt québécoise est salué dans l'Est-du-Québec. La ministre des Ressources et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a annoncé vendredi qu'une telle démarche de consultation sera amorcée cet hiver.

Ces travaux de consultations doivent se dérouler dans les différentes régions forestières du Québec.

L'objectif est d'identifier des solutions d'adaptation pour assurer la pérennité du secteur forestier, notamment face aux changements climatiques, et d'établir la vision d'avenir pour la forêt.

Le président du Regroupement des communautés forestières de la Fédération des municipalités du Québec et préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, affirme que cette réflexion était très attendue, tant par les élus que par les acteurs du milieu forestier.

Selon lui, le Régime forestier instauré en 2013 a besoin d'être mis à jour pour optimiser l'utilisation de cette ressource publique qu'on est chanceux d'avoir au Québec .

On l'a vu cet été, avec les feux de forêt, les changements climatiques nous touchent de plein fouet, souligne Guy Bernatchez. Je pense qu'il y a tournant en ce moment. On est dans un moment charnière quant à la gestion de la forêt. Ces rencontres-là vont vraiment être bénéfiques pour la suite des choses.

On veut avoir une décentralisation des prises de décisions par rapport à l'aménagement de la forêt.

On veut que nos gestionnaires régionaux aient plus de pouvoir pour travailler avec les acteurs du milieu. On connaît bien notre territoire, puis on désire vraiment une régionalisation de la prise de décision. Ça, c'est vraiment important pour nous , affirme le préfet.

Guy Bernatchez ajoute que les élus souhaitent également que des forêts de proximité soient mises en place, à même les terres publiques, pour que les communautés locales puissent s'approprier la forêt .

Selon le gouvernement du Québec, une forêt de proximité est un territoire dont la gestion est déléguée localement, à une municipalité, à une MRC ou à une communauté autochtone.

La forêt demeure un moteur économique extrêmement important pour toutes les communautés forestières du Québec , soutient Guy Bernatchez.

Le président de l'Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec et entrepreneur forestier dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Charles-Philippe Mimeault-Laflamme, salue également le lancement de ces consultations.

C'est un large consensus de tous les acteurs de la forêt que le statu quo est intenable. On attendait juste le "go" pour améliorer notre régime forestier.

Charles-Philippe Mimeault-Laflamme estime lui aussi que le Régime forestier doit être mis à jour.

Il a des qualités, mais il a aussi des défauts. Puis, on se rend compte au bout de 10 ans qu'on n'est pas capables de venir à bout de ses défauts ou d'améliorer certains morceaux. C'est dur de faire plaisir à tout le monde ou de trouver les consensus, mais on est capables de les trouver , affirme-t-il à ce sujet.

Guy Bernatchez et Charles-Philippe Mimeault-Laflamme ont indiqué souhaiter prendre part aux séances de consultations.