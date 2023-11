Consigne des bouteilles : des frais cachés facturés aux consommateurs

Le ministre de l’Environnement, Gary Crossman, a présenté un projet de loi qui prévoit le transfert de la responsabilité de la récupération des bouteilles consignées du gouvernement à une entreprise privée. Ces changements pourraient apporter une mauvaise surprise pour le porte-monnaie des consommateurs.

À partir du 1er avril, les consommateurs recevront le remboursement de l’entièreté de la consigne qui est imposée sur les bouteilles de boissons alcoolisées et non-alcoolisées. Ainsi, lorsque la consigne est de 10 cents, ils recevront 10 cents lorsqu’ils rapporteront la bouteille dans l’un des centres de remboursement.

À l’heure actuelle, seule la moitié de la consigne est remboursée, soit 5 cents. Les 5 cents restants sont divisés à parts égales entre les centres de remboursement et le gouvernement, qui finance ainsi le Fonds en fiducie pour l’environnement.

Toutefois, si d’un côté les consommateurs recevront davantage lorsqu’ils retourneront leurs bouteilles, de l’autre, ils devraient avoir à payer davantage lorsqu’ils achèteront les produits embouteillés. C’est ce que le ministre Crossman appelle un frais de recyclage .

Ouvrir en mode plein écran Wanda Hood-Pottle, directrice des opérations, Southside Redemption Centre, à Hanwell, près de Fredericton. Photo : Radio-Canada

Wanda Hood-Pottle est la directrice des opérations du centre Southside Redemption Centre, à Hanwell, près de Fredericton.

Le client récupérera les 10 cents, mais le coût sera un coût caché dans le prix du contenant que vous avez acheté, donc si vous avez acheté une bouteille de boisson gazeuse et qu'elle coûtait 2,35 $ auparavant, elle sera probablement de 2,50 $ après le 1er avril, car il faudra tenir compte du prix à payer pour ce programme , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Un centre de remboursement des bouteilles vides à Hanwell, près de Fredericton au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

C’est la compagnie sans but lucratif, Encorp Atlantique, qui regroupe 350 distributeurs qui vendent des produits en bouteille ou en canette au Nouveau-Brunswick, qui sera responsable de la gestion du système de recyclage des bouteilles à partir du 1er avril.

Le PDG d’Encorp, Pierre Landry, dit que le prix pour chaque bouteille variera. Une vaste majorité des récipients sont des cannettes et des bouteilles de plastique. Le reste est en verre.

Le coût pour recycler, ou gérer si vous voulez, une canette d’aluminium, c’est aux alentours de 1 sou. Pour une bouteille de plastique, ça peut varier entre 3 et 4 sous. [Pour le verre], le coût pourrait varier entre 8 sous et 12 sous , précise-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Landry est le PDG de Encorp Atlantique. Photo : Radio-Canada

Certains producteurs, toutefois, pourraient décider d’absorber les coûts, qui varient.

Publicité

Ça va être la responsabilité des producteurs de décider s’ils imposent ce coût-là directement sur le prix de vente de leurs produits , souligne Pierre Landry.

Une taxe déguisée

L’opposition estime que l’imposition de frais de recyclage revient à une forme de taxe supplémentaire que devront payer les consommateurs.

Ça va être comme une taxe cachée, que le gouvernement refuse qui soit indiquée sur les factures , déplore le député Jean-Claude D'Amours.

Ouvrir en mode plein écran Le député libéral Jean-Claude D'Amours. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Maintenant, nous avons une situation difficile avec le coût de la vie, et maintenant, à l’épicerie, on va regarder une augmentation du prix pour quelques sortes de boissons , dit David Coon, le chef du Parti vert.

Publicité

Aussi, les consommateurs ne sauront pas exactement à combien s’élèvent les nouveaux frais, puisqu’ils ne seront pas indiqués sur le reçu lorsqu’ils font leurs achats. Ils seront tout simplement intégrés au prix du produit acheté.

Augmenter la récupération

L'objectif du projet de loi du gouvernement est d'augmenter les taux de récupération au Nouveau-Brunswick qui sont parmi les plus faibles au pays.

Ouvrir en mode plein écran La compagnie Encorp Atlantique sera responsable de la gestion du nouveau programme de recyclage des bouteilles vides. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Pour favoriser l’augmentation de la récupération, on compte, par exemple, augmenter les points où il sera possible de rapporter les bouteilles vides 24 heures par jour, sept jours par semaine. À l’heure actuelle, il existe 68 centres de remboursement dans la province. Il y en a déjà eu 110.

Ouvrir en mode plein écran Des sacs remplis de bouteilles vides à recycler. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Si on veut vraiment améliorer l’accessibilité pour le consommateur, il faut avoir un point de collecte le plus près possible de où les consommateurs achètent leurs produits, que ce soit l’épicerie ou autre , précise le PDG d’Encorp.

Certains centres de remboursement offrent déjà un service 24 heures sur 24, comme à Hanwell, où les gens peuvent laisser leurs sacs dans une remorque.

Ouvrir en mode plein écran Les consommateurs peuvent rapporter leurs bouteilles n'importe quand dans ce type de remorque, et ils reçoivent un paiement 24 heures ou 48 heures plus tard, en ligne. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Un fonds pour l’environnement menacé

Actuellement, 2,5 cents du 10 cents de consigne sert à financer le Fonds en fiducie pour l’environnement, qui finance des projets communautaires en lien, entre autres, avec les changements climatiques, l’éducation et la sauvegarde de milieux naturels.

Le fonds ne recevra plus de fonds, à partir du 1er avril. Le ministre assure qu’il sera possible de maintenir le fonds en vie pour quelques années, en puisant dans les surplus accumulés de 41 millions de dollars. À environ 9 millions de dollars par an, le fonds pourrait ainsi, théoriquement, encore survivre pendant quatre ans. Mais au-delà, rien n’est certain quant à son avenir.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l'Environnement du Nouveau-Brunswick, Gary Crossman. Photo : CBC

Là on est en train de dire que le programme risque, à un moment donné, de tomber à l’eau, et qu’il n’y aura plus d’argent disponible. La seule chose que le ministre est capable de dire, c'est "on va regarder les options", mais regarder les options ne veut pas dire qu’il y aura des sous dans les prochaines années , lance le député libéral Jean-Claude D'Amours.

Un passage vers le privé critiqué

Le député critique également le passage d’une gestion publique à une gestion privée. Selon le gouvernement, elle est nécessaire pour trois raisons : pour régler les défis financiers, pour assurer une modernisation du système de récupération, et pour augmenter les volumes de bouteilles récupérées.

Selon l’opposition, le système actuel aurait pu répondre à ces objectifs, sans problème.