Budget de Trois-Rivières : vers une hausse de 21,7 M$

La Ville de Trois-Rivières adoptera le 15 décembre son budget pour l’année 2024. Bien que sujet à changements, le scénario le plus plausible présentement à l’étude prévoit une hausse du compte de taxes de 4,72 % et un budget total plus élevé de 21,7 M$ comparativement à l’année 2023.

Pour assurer ses opérations durant un an, la Ville estime avoir besoin de 363 M$. Cette augmentation s’explique notamment par la hausse du contrat de déneigement (+3,7 M$) et de la masse salariale (+ 8,8 M$).

L’exercice s’est fait sans accrochage apparent alors que l’adoption du budget 2023 avait été source de vives tensions autour de la table du conseil en raison de sa hausse historique de 7,17 %.

Les bases sur lesquelles on travaillait étaient somme toute moins exigeantes. L’an dernier, on avait le bac brun et un contexte économique avec un IPC plus élevé. Actuellement, le contexte n’est pas favorable, mais il est plus favorable.

Pour éviter une augmentation trop importante du compte de taxes, Trois-Rivières a dû faire des choix.

Je vois la vallée de la transition énergétique qui s’amène à grands pas et on ne verra pas nécessairement de montant supplémentaire pour IDE en ce moment, alors qu’ils seront un acteur majeur , ajoute le maire de Trois-Rivières Jean Lamarche.

La version finale du budget sera préparée le 27 novembre et sera adoptée un peu moins de trois semaines plus tard.

Les rues résidentielles à 30km/h

Parmi les chantiers majeurs : celui qui fera passer la limite de vitesse à 30 km/h dans tous les quartiers résidentiels de la Ville. Le grand défi, c’était le schéma de couverture de risque , mentionne le conseiller municipal Pierre Montreuil.

Des investissements importants étaient nécessaires pour le respecter, principalement en ce qui concerne le travail des pompiers. 500 000$ y seront consacrés.

Il fallait quand même que nos pompiers puissent respecter la norme du 10 pompiers en 10 minutes sur un lieu où il y a un incendie. Pour y arriver, il fallait ajouter du personnel dans nos casernes, donc du salaire. En plus de cet aspect, il y a des équipements qui doivent être achetés. Ces équipements le seront dans le budget de 2024 , ajoute le conseiller municipal Pierre Montreuil.

Une nouvelle « taxe piscine »

Pour renflouer les coffres de la ville, une nouvelle taxe sera facturée à tous les propriétaires de piscine.

Ils ont voulu envoyer un message fort comme quoi l’eau n’est pas intarissable. Ils ont voulu proposer une solution fiscale qui permettrait d’aller charger une taxe, un tarif, pour les piscines extérieures

Le conseil a jugé que 50 $ était une mesure diligente, responsable et accessible. Ça nous permettra d’aller chercher plusieurs centaines de milliers de dollars , ajoute le directeur général de la Ville de Trois-Rivières, François Vaillancourt.

Selon les calculs actuels, ce sont 740 mille dollars qui retourneront ainsi dans les coffres de la ville, un montant qui sera réinjecté pour le traitement des eaux.