La première pelletée de terre pour le nouveau bâtiment de l'École Claudette-et-Denis Tardif, à Sherwood Park, a eu lieu officiellement vendredi, même si les travaux ont commencé cet été avec une ouverture prévue pour la rentrée 2025.

Lors de la cérémonie officielle, les représentants des parents, du Conseil scolaire Centre-Nord ( CSCN ) et du gouvernement se sont réunis au futur emplacement de l'école qui était auparavant un parc dans un quartier résidentiel.

Le Minsitre Nate Glubish a appris le français à l'école avant de l'oublier. Mais lorsqu'il a été élu en 2019, il a réappris la langue.

Nate Glubish, le ministre de la Technologie et de l'Innovation et député de Strathcona-Sherwood Park, avoue que la construction de cette école est un projet personnel, car il a pris connaissance de la communauté francophone du coin, et cette communauté lui a permis de réapprendre la langue française.

Nous avons une communauté francophone qui grandit si vite, et nous avons besoin d’une école francophone équivalente aux écoles anglophones pour qu’elles puissent rester à Sherwood Park.

Il continue en disant que ce projet, par rapport à d’autres, similaires, a été approuvé et sa construction se fait rapidement :. En trois ans, nous sommes passés de demandes de financement à la construction de cette belle école.

Le Conseil Scolaire Centre-Nord confirme que la construction de la nouvelle école a techniquement débuté cet été.

La vice-présidente du CSCN , Tanya Saumure, met l'accent sur l’effort des parents, des élèves et des élus qui a fait avancer le projet aussi rapidement.

À l'heure actuelle, l’école fonctionne dans plusieurs endroits à Sherwood Park. Les enfants inscrits de la maternelle à la 8e année sont dans des salles de classe préfabriquées de l’École New Horizons.

Un peu plus de 200 élèves sont inscrits à l’École Claudette-et-Denis Tardif et sont répartis à travers différents lieux. D'après Tanya Saumure, le nouvel établissement pourra accueillir 450 élèves.