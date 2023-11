Drake a lancé, vendredi le 17 novembre, une réédition de son dernier album For All The Dogs. Il s’agit de For All The Dogs Scary Hours Edition. Un album qui s’inscrit donc dans la suite de ses disques Scary Hours de 2018 et Scary Hours 2 de 2021.

Sur cette réédition, on retrouve les titres du dernier album For All The Dogs sorti en octobre dernier (23 morceaux) plus 6 nouveaux titres. Parmi ces nouveautés, un duo avec J. Cole, Evil Ways. Ce n’est pas la première collaboration entre les deux rappeurs. Effectivement, J. Cole figurait déjà sur l’album initial avec le morceau First Person Shooter. Des scènes du vidéoclip pour cette chanson ont été tournées dans la Ville Reine. Celui-ci est sorti cette semaine.

Autre collaboration plus étonnante cette fois : le basketteur Kevin Durant est crédité en tant que producteur exécutif.

Drake a annoncé plusieurs concerts avec J. Cole dans le cadre de la tournée It’s All a Blur Tour - Big As The What? Si aucun spectacle n’est prévu à Toronto, il y a deux dates à Buffalo, les 27 et 28 février 2024.