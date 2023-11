Un Calgarien qui était à la tête de l’organisation criminelle The Family est condamné à une peine de prison de 10 ans, après avoir plaidé coupable, jeudi, à une accusation de trafic de stupéfiants.

The Family est une organisation criminelle comptant plus de 500 membres, qui agissait dans le centre-ville de Calgary, surtout autour de la ligne de train léger et du refuge pour sans-abri Drop-In.

Le groupe est connu pour vendre de la drogue aux Calgariens les plus vulnérables, dont des personnes toxicomanes ou sans-abri.

Surveillances et écoutes téléphoniques

L’enquête a débuté il y a trois ans, après qu'un employé du centre de détention provisoire de Calgary a informé la police que plus de 1000 détenus ont appelé le même numéro de téléphone entre 2015 et 2020. Certains d'entre eux avaient même reconnu leur affiliation au groupe The Family.

Publicité

En retraçant le numéro de téléphone, la police a pu remonter jusqu’au domicile de Lawrence Orubor. L’homme a été mis sous écoute téléphonique, ce qui a permis de révéler son rôle de dirigeant au sein de l’organisation, selon l’exposé des faits.

Il distribuait du fentanyl et d’autres drogues illégales à des revendeurs et utilisait la violence pour protéger les intérêts commerciaux du territoire de ses activités criminelles. Une douzaine de revendeurs en situation d’itinérance ou avec des problèmes de dépendances aux drogues ont été identifiés par la police.

Les appels téléphoniques ont également permis de révéler que Lawrence Orubor exploitait les dépendances aux drogues et les problèmes d’endettement de ses revendeurs pour les maintenir dans l’obéissance et la loyauté .

Ceux-ci étaient chargés de l’approvisionnement en fentanyl, en méthamphétamine et en cocaïne au refuge pour sans-abri Drop-In. Lawrence Orubor se faisait appeler papa par ces derniers.

Le procureur Levi Cammack a déclaré au juge Yamauchi que M.Orubor a systématiquement exploité des personnes faibles et vulnérables. Il l’a fait par cupidité. Il utilisait la violence pour mener ses [activités criminelles].

Publicité

Lors du prononcé de la sentence, le juge a de son côté mentionné le rôle du délinquant dans les bas-fonds de la société .

La police a également découvert que l’homme détenait trois propriétés en plus de sa demeure principale : une maison pour les femmes, une maison pour les hommes ainsi qu’une cachette. Les mots Family first étaient inscrits sur les murs de la cachette.

Une perquisition dans ces propriétés a permis de saisir plus de quatre kilogrammes de drogues, 60 000 $ en argent comptant ainsi que des armes.

Un bilan épouvantable

Le Calgarien est connu des services de police de la Colombie-Britannique et de l’Alberta depuis plus de 30 ans. En 2007, un juge de Calgary l’avait qualifié de criminel de carrière , détenant un casier judiciaire épouvantable , avec plus de 40 condamnations, notamment pour des voies de fait graves et des agressions armées.

En début d’année, l’homme avait aussi été reconnu coupable de trafic humain, mais il n’a pas encore été condamné pour ce crime.

Avec les informations de Meghan Grant