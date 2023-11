Bientôt une nouvelle école à Blind River

Le Conseil scolaire du Grand Nord et le conseil scolaire public anglophone du district d’Algoma (Algoma District School Board) ont procédé vendredi à la cérémonie de la première pelletée de terre de leur projet de nouvelle école partagée au cœur de la communauté de Blind River.

Le projet a reçu l’approbation de la province, qui accorde un financement de 50,5 millions de dollars.

En février, la province indiquait qu'elle verserait 36,7 millions de dollars pour ce projet, qui remonte à 2018.

L’école, à la fine pointe de la technologie selon le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, accueillera les élèves de la maternelle à la 12e année.

Publicité

Plus précisément, la nouvelle école pourra accueillir 72 élèves francophones au niveau élémentaire.

Le bâtiment permettra aussi d'augmenter le nombre de places en garderie disponibles dans la communauté.

Le directeur de l’éducation du Conseil scolaire du Grand Nord, Sébastien Fontaine, dit que le conseil est heureux de travailler en collaboration avec Algoma District School Board.

Les élèves auront accès à des installations modernes avec des espaces d'apprentissages innovateurs, et seront exposés à trois langue et culture — anglophone, francophone et ojibwée — travaillant en harmonie , a déclaré Lucia Reece, directrice de l'éducation d'Algoma District School Board.

Les deux conseils scolaires partagent déjà des locaux à Blind River. L'École publique des Pins blancs, ouverte en 2021, est installée dans une aile de l'école secondaire anglophone W.C. Eaket.

Dans son communiqué, le Conseil scolaire du Grand Nord affirme que la construction de la nouvelle école devrait commencer prochainement, sans donner de date pour l’ouverture.